Mundial Sub-20: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo el debut de Argentina ante Cuba?

Desde las 20, la Selección Argentina Sub-20 iniciará hoy su camino en la Copa del Mundo frente a Cuba, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. El equipo dirigido por Diego Placente buscará comenzar con el pie derecho su participación en el Grupo D, con la ilusión de sumar la séptima estrella en la historia de la categoría. El encuentro será transmitido por Telefé y DSports.
El estreno en Valparaíso marcará el inicio de una agenda exigente. Tras enfrentar a Cuba, el combinado nacional se medirá con Australia el miércoles 1 de octubre y cerrará la fase de grupos contra Italia, el sábado 4. Todos los partidos de la Selección Argentina se disputarán en el mismo horario: desde las 20. Según el formato de la Copa del Mundo, clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros.
Los elegidos por Diego Placente
El entrenador argentino apostó por una nómina que combina juventud con experiencia en Primera. Entre los arqueros figuran Santino Barbi (Talleres) y Álvaro Busso (Vélez). La defensa está compuesta por Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia) y Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo).
En el mediocampo y ataque se destacan Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Valentino Acuña (Newell’s), Santino Andino (Godoy Cruz), Ian Subiabre (River) y Maher Carrizo (Vélez). A ellos se suman futbolistas que militan en el exterior como Julio Soler (Bournemouth), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Gianluca Prestianni (Benfica), Tomás Pérez (Porto), Mateo Silvetti (Inter Miami), Alain Gómez (Valencia) y el tucumano Álvaro Montoro (Botafogo).
La Selección llega a esta cita mundialista como la más ganadora en la competencia, con seis títulos, aunque el último se remonta a la recordada consagración en Canadá 2007. El desafío, por lo tanto, es recuperar el protagonismo perdido y sostener la tradición argentina en el Mundial Sub-20.
Mundial Sub-20: probables formaciones de Argentina vs Cuba
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.
Cuba: Hodelín; Casanova, Mena, Chávez, Pérez; Rodríguez, Torres; A. Casanova, Camejo, Castañer; Raballo.