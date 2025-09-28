Mundial Sub-20: ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo el debut de Argentina ante Cuba?

El estreno en Valparaíso marcará el inicio de una agenda exigente. Tras enfrentar a Cuba, el combinado nacional se medirá con Australia el miércoles 1 de octubre y cerrará la fase de grupos contra Italia, el sábado 4. Todos los partidos de la Selección Argentina se disputarán en el mismo horario: desde las 20. Según el formato de la Copa del Mundo, clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros.