El tucumano Álvaro Montoro usará la "10" de Argentina en el Mundial Sub-20 de Chile

La Selección Sub-20 ya definió la lista de dorsales para el Mundial de la categoría que se disputará en Chile. El dato más llamativo es la asignación de la camiseta número 10, que quedará en manos de Álvaro Montoro, volante de 18 años adquirido por Botafogo de Brasil tras sus primeros pasos en la Primera de Vélez.
La mítica casaca había quedado vacante luego de la ausencia de Claudio Echeverri, quien la portó en el Sudamericano pero no fue cedido por el Bayer Leverkusen. En el listado oficial, la “10” figura para Montoro, una de las grandes apuestas del ciclo de Diego Placente.
El equipo juvenil también sufrió otra baja de peso: Franco Mastantuono, que no fue liberado por el Real Madrid. Su camiseta número 11 pasará a ser usada por su excompañero en River, Ian Subiabre.
Entre los números destacados, la 9 será para Alejo Sarco (Bayer Leverkusen, ex Vélez), mientras que la 20 corresponde a Gianluca Prestianni, hoy en Benfica.
Argentina ya se encuentra en Chile y tiene todo listo para su estreno. El debut será mañana, a las 20, frente a Cuba. Luego enfrentará a Australia el miércoles y cerrará la fase de grupos el sábado 4 de octubre ante Italia.
Con Montoro como nuevo dueño de la camiseta más simbólica, la Selección Sub-20 buscará empezar con el pie derecho y dar pelea en el torneo juvenil más importante del calendario.