Argentina Sub-20 debuta en el Mundial contra Cuba con las bajas de Soler y Prestianni

La Selección Sub-20 afronta hoy por la noche su esperado estreno en la Copa del Mundo de Chile. Desde las 20, el equipo dirigido por Diego Placente se medirá ante Cuba en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, por la primera fecha del Grupo D.
Argentina llega al certamen juvenil más importante tras haber conseguido la clasificación en el Sudamericano Sub-20, donde terminó en el segundo lugar del Hexagonal Final. Ese rendimiento le permitió ganarse un lugar en el Mundial y reforzar la expectativa sobre una camada de futbolistas que combina talento, proyección internacional y experiencia en ligas de gran nivel.
Sin embargo, el debut no será con plantel completo. Julio Soler y Gianluca Prestianni, dos de las figuras más relevantes del grupo, no estarán disponibles de arranque debido a retrasos en sus viajes desde Europa. Por cuestiones de logística y organización, ambos jugadores recién se suman en las horas previas al partido, lo que obliga al cuerpo técnico a descartarlos para el once inicial.
Soler, lateral izquierdo surgido en Lanús y actualmente en el Bournemouth de la Premier League, arribará a Chile mañana por la mañana. Por eso, su inclusión desde el arranque parece improbable. A los 20 años, atraviesa su primera experiencia en Europa y es considerado una pieza clave para reforzar el sector defensivo.
Prestianni, por su parte, formado en Vélez y hoy jugador del Benfica de Portugal, llegó a Chile ayer por la noche. El joven atacante, de apenas 19 años, se ganó un lugar en la consideración de Placente por su velocidad, desequilibrio individual y capacidad de gambeta. En el club luso comparte plantel con un referente de la Mayor como Nicolás Otamendi.
En la previa, Placente insistió en la importancia de enfocarse en lo colectivo y destacó que el torneo será una prueba para consolidar la identidad del equipo. Argentina buscará arrancar con el pie derecho en un grupo exigente que también incluye a Australia y Italia, rivales de la segunda y tercera jornada respectivamente.
La ilusión está en marcha. Aunque no contará con dos de sus figuras en el estreno, la Selección Sub-20 quiere iniciar su camino en Chile con un triunfo que le permita ganar confianza de cara a lo que viene.