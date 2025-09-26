Secciones
Mundial Sub-20: conocé a las siete promesas que quieren dar el salto de calidad en Chile

Dos argentinos integran la lista de futbolistas que quieren ser figura del torneo que comienza este sábado.

Hace 1 Hs

El brasileño Pedrinho, los argentinos Ian Subiabre y Maher Carrizo, el mexicano Gilberto Mora y el español Jan Virgili encabezan la lista de jóvenes promesas que llegaron a Chile para disputar el Mundial Sub-20 que comenzará este sábado..

El certamen juvenil ya sirvió de trampolín para muchos históricos del fútbol mundial como Lionel Messi, Diego Maradona, Andrés Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o o Luis Suárez. Por ese motivo es crucial seguir de cerca a los jugadores que pueden llegar a transformarse en ser estrellas del planeta futbolero en los próximos años.

Pedrinho; un extremo mezcla de samba y "jogo bonito"

El extremo brasileño Pedro Henrique, más conocido como "Pedrinho", es el jugador más valioso del Mundial Sub-20 de acuerdo a lo publicado por el sitio especializado Transfermarkt. Con el Zenit ruso ya ha disputado 13 partidos esta temporada, aunque solamente anotó un gol.

Eso sí, mucho mejor le ha ido con la selección juvenil de su país, a la que lideró a la conquista del Sudamericano Sub-20 de Venezuela en febrero.

Ian Subiabre, la "joya" que River se niega a ceder

El argentino es un extremo rápido y regateador. Poco a poco está entrando en la rotación de River, aunque un problema en su contrato le quitó acción en los últimos partidos.

La actuación de este zurdo puede aumentar la atención que ya tiene de equipos europeos como el Barcelona, Inter de Milán o Chelsea.

Mora, una grata revelación

El volante es el debutante más joven de la historia de la selección absoluta mexicana y con 16 años es considerado en su país la gran "joya mexicana". Encandiló en la Copa Oro de la Concacaf con su fina conducción de la pelota y la precisión en sus pases.

Al conquistar el título del certamen regional con 16 años y 265 días, se convirtió en el futbolista más joven en ganar un torneo de selecciones, superando a Pelé (17 años, 249 días en el Mundial de Suecia de 1958) y a Lamine Yamal (17 años, 1 día en la Eurocopa 2024).

Jan Virgili, extremo con sello "Culé"

El delantero jugó una temporada en el equipo juvenil de Barcelona, pero la feroz competencia del ataque conformado por Lamine Yamal, Rapinha y Lewandowski lo obligó a buscar oportunidades fuera del club catalán.

Y en Mallorca ya está gravitando. Antes de viajar a Chile, dejó una asistencia en el final del duelo contra el Atlético de Madrid para poner el empate definitivo.

Maher Carrizo, de Santiago del Estero con amor

El extremo viene de un gran presente en Vélez y su influencia no se limita solamente al torneo local. El santiagueño es uno de los máximos goleadores de la actual Copa Libertadores, con cinco tantos en nueve partidos disputados, y en la que su equipo se quedó fuera en cuartos de final.

Elías Montiel ya capta la atención del mundo

Aunque solamente tiene 19 años, el mexicano ya está brillando en el Pachuca y también mostró su calidad en el reciente Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos.

Fue destacado como el décimo mejor juvenil del mundo en un ranking del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES, por sus siglas en inglés) de 2025. Es el único jugador del top 10 que estará presente en el Mundial Sub-20.

Cole Campbell, el diamante estadounidense

El delantero estadounidense del Borussia Dortmund es una de las promesas del equipo alemán, un especialista en potenciar talento joven para luego venderlos a un precio elevado.

Por su rapidez y habilidad en el regate, fue comparado en Alemania con el exdelantero del Bayern de Munich, Leroy Sané. (AFP)

