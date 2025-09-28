Secciones
SociedadClima y ecología

Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

El Servicio Meteorológico dio su pronóstico de temperaturas y lluvias hasta diciembre. ¿Cuál será la provincia con la mayor anomalía térmica en lo que queda del año?

Se esperan meses de calor inusual en Argentina Se esperan meses de calor inusual en Argentina Hola
Hace 3 Hs

Tras un comienzo de primavera fresco en algunas provincias, al parecer las condiciones del tiempo experimentarán un giro importante. Según el reciente informe climático trimestral que el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé un calor fuera de lo normal para lo que queda del año, es decir desde octubre hasta diciembre inclusive. ¿Qué sucederá en Tucumán?

Por otro lado, y con respecto a las lluvias, el estudio del SMN detalla que hasta fin de diciembre en casi todo el país las precipitaciones se ubicarán en valores normales. Sólo en el noroeste, las lluvias serán superiores al promedio histórico, con una previsión del 50% de probabilidad

El tiempo en Tucumán: mucho sol para cerrar un fin de semana cálido y primaveral

El tiempo en Tucumán: mucho sol para cerrar un fin de semana cálido y primaveral

En tanto otras pequeñas áreas de la Argentina presentan en la proyección meses más secos de lo habitual, tal como se observa para la Mesopotamia y el oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

Según la previsión del SMN, el noroeste será la única región que mantendrá temperaturas normales para la época. Esta situación se dará puntualmente en La Rioja, Catamarca, Tucumán, el centro-este de Salta y Jujuy. En el resto de Argentina, con matices según cada zona, se esperan valores más altos de lo usual.

Luego de una primavera que comenzó fresca, el clima dará un giro significativo. Córdoba será el epicentro del calor, con un 55% de probabilidades de registrar marcas superiores a las históricas. Desde esa provincia, el fenómeno se extenderá hacia Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, el sur de San Juan y Entre Ríos, donde las chances de superar lo normal llegarán al 50%.

Por su parte, el noreste y la Patagonia enfrentarán un escenario parecido, con hasta un 45% de probabilidades de experimentar un trimestre más cálido de lo esperado.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

El agujero de la capa de ozono se movió y se posicionó sobre la Argentina: los riesgos de este inusual evento

El agujero de la capa de ozono se movió y se posicionó sobre la Argentina: los riesgos de este inusual evento

Lo más popular
Tienes un e-mail
1

Tienes un e-mail

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
2

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán
3

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner
4

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso
5

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso

Un triple en el último segundo
6

Un triple en el último segundo

Más Noticias
Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Lali Espósito entregó la Concha de Plata a la tucumana Camila Plaate en el Festival de San Sebastián

Lali Espósito entregó la Concha de Plata a la tucumana Camila Plaate en el Festival de San Sebastián

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Comentarios