Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Tras un comienzo de primavera fresco en algunas provincias, al parecer las condiciones del tiempo experimentarán un giro importante. Según el reciente informe climático trimestral que el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé un calor fuera de lo normal para lo que queda del año, es decir desde octubre hasta diciembre inclusive. ¿Qué sucederá en Tucumán?
Por otro lado, y con respecto a las lluvias, el estudio del SMN detalla que hasta fin de diciembre en casi todo el país las precipitaciones se ubicarán en valores normales. Sólo en el noroeste, las lluvias serán superiores al promedio histórico, con una previsión del 50% de probabilidad
En tanto otras pequeñas áreas de la Argentina presentan en la proyección meses más secos de lo habitual, tal como se observa para la Mesopotamia y el oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut.
Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?
Según la previsión del SMN, el noroeste será la única región que mantendrá temperaturas normales para la época. Esta situación se dará puntualmente en La Rioja, Catamarca, Tucumán, el centro-este de Salta y Jujuy. En el resto de Argentina, con matices según cada zona, se esperan valores más altos de lo usual.
Luego de una primavera que comenzó fresca, el clima dará un giro significativo. Córdoba será el epicentro del calor, con un 55% de probabilidades de registrar marcas superiores a las históricas. Desde esa provincia, el fenómeno se extenderá hacia Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, el sur de San Juan y Entre Ríos, donde las chances de superar lo normal llegarán al 50%.
Por su parte, el noreste y la Patagonia enfrentarán un escenario parecido, con hasta un 45% de probabilidades de experimentar un trimestre más cálido de lo esperado.