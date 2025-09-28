Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Luego de una primavera que comenzó fresca, el clima dará un giro significativo. Córdoba será el epicentro del calor, con un 55% de probabilidades de registrar marcas superiores a las históricas. Desde esa provincia, el fenómeno se extenderá hacia Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, el sur de San Juan y Entre Ríos, donde las chances de superar lo normal llegarán al 50%.