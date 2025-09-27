Secciones
Septiembre cierra lleno de fiestas, música y colores: actividades para este fin de semana

Parapente, karting, fiesta cuartetera y ferias de gastronomía y productos artesanales esperan en diferentes ciudades de la provincia a los visitantes para dar fin al mes de la primavera.

Septiembre cierra lleno de fiestas, música y colores: actividades para este fin de semana Foto: Ente Tucumán Turismo
El Ente Tucumán Turismo ya compartió el minuto a minuto del cronograma de este fin de semana para disfrutar de la provincia a pleno. Ya sea para salir con familia o amigos, la agendade actividades incluye una oferta ultra variada para todos los gustos: desde propuestas culturales con paseos diurnos, hasta shows y espectáculos nocturnos para vivir lo mejor de la música argentina y norteña.

Habrá eventos imperdibles para todos los gustos: desde la Elección de la Reina Departamental en Concepción y la Gran Fiesta de la Ciudad en San Miguel de Tucumán, hasta deportes de alto impacto como el Campeonato Argentino de Parapente en San Javier y el Campeonato de Karting en Lamadrid. Los espacios culturales, plazas y predios se preparan para un cierre de mes vibrante.

Sábado 27 de septiembre de turismo en Tucumán

Casa Histórica: museo abierto de 9 a 20 en San Miguel de Tucumán.

El Bus Turístico: a las 16 con salida de Laprida 50, San Miguel de Tucumán

Museo Arqueológico Los Menhires: abierto de 9 a 19 en El Mollar

Museo Arqueológico El Cadillal: abierto de 11 a 19

Campeonato Argentino de Parapente: segunda jornada a partir del mediodía en Loma Bola, San Javier

Feria de Lagoferiantes: abierta hasta las 20 a 500 metros de la rotonda de El Cadillal

Jardín Botánico: jornada especial por el Día Mundial del Turismo hasta las 18 en Horco Molle, Yerba Buena

Yoga: clase especial de 15.30 a 17 en el parque Percy Hill y en el mismo horario en el Jardín Botánico de Horco Molle, ambos en Yerba Buena

Feria de Artesanos: de 16 a 23 en el parque Avellaneda, San Miguel de Tucumán

Feria de emprendedores: de 16 a 22 en el parque El Provincial en San Miguel de Tucumán

Feria Aniversario: a las 17 en la plaza principal de El Timbó

Feria Gourmet: de 17 hasta la medianoche en el parque Avellaneda, San Miguel de Tucumán

Show de Circo y Folklore: a las 18.30 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo

XVI Festival de Danza: desde las 19 en el Club Sportivo Floresta en San Miguel de Tucumán

Espectáculo Cristo Resplandeciente: dos shows a las 19.30 y a las 20 en San Javier

Mapping: Aparición de la Madre de Dios: dos presentaciones a las 19.30 y a las 20 en San Pedro de Colalao

Espectáculo de luces y sonidos: a las 20.30 en la Casa Histórica, en San Miguel de Tucumán

Orgullo en escena: a las 20.30 en la Facultad de Derecho de la UNT, San Miguel de Tucumán

Feria de la Primavera: desde las 20.30 en la avenida Sarmiento en San Pedro de Colalao

El legado de Strauss: a las 21 en el Teatro San Martín de San Miguel de Tucumán

Gran Noche de Peña: a las 21 en el Club de estudiantes de Benjamín Paz, Trancas.

Yiya, el musical: a las 21.30 en el teatro municipal Rosita Ávila, San Miguel de Tucumán.

Peña cultural El Cardón: a las 22 en Las Heras 50, San Miguel de Tucumán.

"Mi padre, cuando el amor todo lo puede": a las 22 en el Centro cultural Virla, San Miguel de Tucumán.

Septiembre cultural y deportivo: a las 22 en el Centro cultural  de La Cocha.

Espectáculo 4D "Batalla de Tucumán": Todo el fin de semana en el Lago San Miguel del parque 9 de julio, San Miguel de Tucumán.

Domingo 28 de septiembre de turismo en Tucumán

4to Campeonato de Karting sobre tierra: desde las 7.30 en elKartódromo de Lamadrid

Visitas guiadas a Ruinas de San José: a las 8 y a las 13 en las Ruinas de San José, Lules.

Casa Histórica: abierto de 9 a 20 en San Miguel de Tucumán.

Museo Arqueológico Los Menhires: abierto de 9 a 14 en El Mollar.

El Bus Turístico: a las 11 y a las 16, parte de Laprida 50, San Miguel de Tucumán.

Campeonato Argentino de Parapente - Round 02: a partir de las 11 en Loma Bola, San Javier.

Bacanal: a las 12 en el salón Las Marías de Villa Nougués.

Música y gastronomía: de 12 a 16 en el Mercado Municipal, Tafí Viejo.

Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: de 12 a 20 en el predio a 500 metros de la rotonda de El Cadillal

Museo arqueológico El Cadillal: abierto de 11 a 19 en El Cadillal.

La Gran Fiesta de la Ciudad: desde las 16 con shows de Luck Ra y La Konga en el Hipódromo de Tucumán, San Miguel de Tucumán.

Feria de artesanos: a las 16 en la plaza Haimes, Concepción.

Feria de Artesanos: de 16 a 23 en el parque Avellaneda, San Miguel de Tucumán.

Feria de Emprendedores: de 16 a 22 en el parque El Provincial, San Miguel de Tucumán.

Feria de artesanos y emprendedores: desde las 16 en el Mercado Municipal de Tafí Viejo.

Paseo Gastronómico:  de 17 hasta la medianoche en el Hipódromo de Tucumán, San Miguel de Tucumán.

Feria Gourmet: de 17 hasta la medianoche en el parque Avellaneda, San Miguel de Tucumán.

Maratón Solidaria: salida a las 19 desde la Casa de la Cultura, Bella Vista.

XVI Festival de Danza: desde las 19 en el Club Sportivo Floresta, San Miguel de Tucumán.

Espectáculo Cristo Resplandeciente: dos presentaciones a las 19.30 y a las 20 en San Javier.

Mapping: Aparición de la Madre de Dios: dos presentaciones a las 19.30 y a las 20 en San Pedro de Colalao.

Espectáculo luces y sonido: a las 20.30 en la Casa Histórica, San Miguel de Tucumán.

Espectáculo 4D "Batalla de Tucumán": todo el fin de semana en el Lago San Miguel del parque 9 de julio, San Miguel de Tucumán.

