Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

En el centro del país la alerta alcanza el oeste, centro y sur de Santa Fe, el noreste y centro-este de Córdoba y el norte, centro y este de Buenos Aires. Para estas regiones se previeron vientos y lluvias intensas. En la Patagonia, una pequeña área en el sudoeste de Neuquén está marcada por la alerta, al igual que la zona cordillerana, el sur y una franja central en Chubut. En Santa Cruz, la alerta alcanza a toda la provincia.