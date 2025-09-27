Secciones
Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Una estimación de superficie permitió calcular que el 46.6% de Argentina espera fenómenos climáticos intensos.

Hace 1 Hs

El territorio argentino se divide casi en partes entre la región que tendrá un clima normal y la que está bajo alerta meteorológica por vientos. En su última actualización, el Sistema de Alerta Temprana mostró gran parte del sur, centro y noreste del país marcada en color amarillo. Parte del centro y noroeste, en cambio, comprenden las regiones que no están bajo alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional publicó su último aviso de alertas meteorológicas a las 6.20 de este sábado. Las alertas se extienden por las próximas 72 horas para diferentes partes del país. Por lo pronto, son 14 las provincias bajo alerta amarilla este sábado, cuatro el domingo y dos e Islas Malvinas el lunes.

En un análisis proporcional del mapa que publicó el Servicio Meteorológico Nacional se detectó que el 46.6% del país se encuentra bajo alerta amarilla. El aviso implica que hay zonas para las que se pronosticaron posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Casi la mitad del país en alerta amarilla por vientos y lluvias

En el noroeste argentino, el este de Jujuy, centro-sur de Catamarca y Santiago del Estero –a excepción de una pequeña región al noroeste en el límite con Chaco– están bajo alerta. Lo mismo sucede en el noreste del país con el este de Formosa, sur y este de Chaco, sur de Misiones y la totalidad de las provincias de Corrientes y Entre Ríos.

En el centro del país la alerta alcanza el oeste, centro y sur de Santa Fe, el noreste y centro-este de Córdoba y el norte, centro y este de Buenos Aires. Para estas regiones se previeron vientos y lluvias intensas. En la Patagonia, una pequeña área en el sudoeste de Neuquén está marcada por la alerta, al igual que la zona cordillerana, el sur y una franja central en Chubut. En Santa Cruz, la alerta alcanza a toda la provincia.

El SMN anunció que las zonas en alerta por vientos la velocidad promedio rondará entre los 35 y 55 kilómetros por hora. Pero en algunos momentos habrá ráfagas que puedan alcanzar localmente los 90 kilómetros por hora, pudiendo ser superados de manera puntual.

La zona costera de Buenos Aires y las zonas cordilleranas de Santa Cruz y Chubut se esperan valores de precipitación acumulada que variarán entre 15 y 40 milímetros. En la Patagonia no se descartan las nevadas. En el límite de Entre Ríos con Uruguay hay alerta amarilla por tormentas con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

