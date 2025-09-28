Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: mucho sol para cerrar un fin de semana cálido y primaveral

La mínima registrada fue de 10 °C. El cielo estará limpio de nubes. El pronóstico para el inicio de la semana.

RADIANTE. El cielo estará completamente despejado y se espera una jornada cálida y agradable. RADIANTE. El cielo estará completamente despejado y se espera una jornada cálida y agradable. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

Los espacios verdes de la provincia serán un imán para miles de tucumanos que este domingo podrán disfrutar de una jornada a pleno sol. El pronóstico del tiempo asegura que el cielo estará despejado todo el día y que la temperatura máxima alcanzará los 30 °C.

La mañana comenzó fresca, con una nubosidad escasa y una humedad cercana al 65%. Los vientos fueron suaves del sector sur, mientras que la temperatura mínima registrada fue de 10 °C. La visibilidad superó los 10 kilómetros.  

Los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) permiten sostener que la temperatura subirá a lo largo de la mañana para llegar al mediodía promediando los 24 °C. La nubosidad será inferior al 20%, mientras que la humedad también será baja: 35%. 

Sin nubes en el horizonte, se espera que la temperatura máxima de 30 °C se alcance durante la siesta, cuando la nubosidad sea nula y la humedad toque su mínimo del 20%. Los vientos serán suaves del noreste. 

Para la noche, el SMN sostiene que la temperatura irá en descenso hasta llegar a los 17 °C. La nubosidad seguirá siendo muy baja mientras que la humedad subiría hasta un 40%. Los vientos serán desde el sector norte. 

¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la semana en Tucumán?

Desde el SMN anticipan un inicio de semana con cielo despejado y unos grados más cálido. Para mañana se espera una máxima de 31 °C. Sin embargo, para el martes se pronostican algunas lluvias matinales y una máxima de 25 °C. Sin precipitaciones, el miércoles estaría nuboso y con una máxima de 26 °C mientras que el jueves y el viernes la máxima llegaría a los 28 °C, en dos jornadas con nubosidad variable. 

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Lo más popular
Tienes un e-mail
1

Tienes un e-mail

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
2

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán
3

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner
4

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso
5

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso

Un triple en el último segundo
6

Un triple en el último segundo

Más Noticias
Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Tendencias para ellos: los secretos de un influencer

Tendencias para ellos: los secretos de un influencer

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

Avena cortada, arrollada o instantánea: ¿cuál es la variedad más saludable?

Avena cortada, arrollada o instantánea: ¿cuál es la variedad más saludable?

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Facundo Pereyra: “Sueño con llevar la idea de reseteo intestinal a la salud pública”

Facundo Pereyra: “Sueño con llevar la idea de reseteo intestinal a la salud pública”

Comentarios