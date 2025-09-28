El tiempo en Tucumán: mucho sol para cerrar un fin de semana cálido y primaveral

Desde el SMN anticipan un inicio de semana con cielo despejado y unos grados más cálido. Para mañana se espera una máxima de 31 °C. Sin embargo, para el martes se pronostican algunas lluvias matinales y una máxima de 25 °C. Sin precipitaciones, el miércoles estaría nuboso y con una máxima de 26 °C mientras que el jueves y el viernes la máxima llegaría a los 28 °C, en dos jornadas con nubosidad variable.