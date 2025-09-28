El tiempo en Tucumán: mucho sol para cerrar un fin de semana cálido y primaveral

Los espacios verdes de la provincia serán un imán para miles de tucumanos que este domingo podrán disfrutar de una jornada a pleno sol. El pronóstico del tiempo asegura que el cielo estará despejado todo el día y que la temperatura máxima alcanzará los 30 °C.
La mañana comenzó fresca, con una nubosidad escasa y una humedad cercana al 65%. Los vientos fueron suaves del sector sur, mientras que la temperatura mínima registrada fue de 10 °C. La visibilidad superó los 10 kilómetros.
Los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) permiten sostener que la temperatura subirá a lo largo de la mañana para llegar al mediodía promediando los 24 °C. La nubosidad será inferior al 20%, mientras que la humedad también será baja: 35%.
Sin nubes en el horizonte, se espera que la temperatura máxima de 30 °C se alcance durante la siesta, cuando la nubosidad sea nula y la humedad toque su mínimo del 20%. Los vientos serán suaves del noreste.
Para la noche, el SMN sostiene que la temperatura irá en descenso hasta llegar a los 17 °C. La nubosidad seguirá siendo muy baja mientras que la humedad subiría hasta un 40%. Los vientos serán desde el sector norte.
¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la semana en Tucumán?
Desde el SMN anticipan un inicio de semana con cielo despejado y unos grados más cálido. Para mañana se espera una máxima de 31 °C. Sin embargo, para el martes se pronostican algunas lluvias matinales y una máxima de 25 °C. Sin precipitaciones, el miércoles estaría nuboso y con una máxima de 26 °C mientras que el jueves y el viernes la máxima llegaría a los 28 °C, en dos jornadas con nubosidad variable.