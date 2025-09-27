Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

El expediente, que inicialmente estuvo a cargo del fiscal Gastón Duplaá, pasó a la Unidad Funcional de Instrucción especializada en homicidios de La Matanza, conducida por Adrián Arribas. En el oficio judicial se detalló cómo las víctimas fueron atacadas con golpes de puño, patadas y múltiples cortes con armas blancas en una vivienda de la calle Chañar 702, en Villa Vatteone. La descripción indica que los agresores actuaron “a traición y sobre seguro”, provocando un sufrimiento innecesario y aumentando el padecimiento de las jóvenes.