Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Un nuevo avance se produjo en la investigación del brutal triple crimen de Florencio Varela. Lázaro Víctor Sotacuro fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón, tras permanecer prófugo por los asesinatos de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). Se trata del quinto sospechoso arrestado por su presunta participación en los homicidios.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó la captura en su cuenta oficial de la red social X. Explicó que la detención se concretó luego de un trabajo coordinado entre efectivos de la policía de Jujuy, el Ministerio de Seguridad provincial, Interpol Argentina y la Policía de Bolivia. “El detenido se encontraba prófugo por el crimen de Brenda, Morena y Lara. En instantes será trasladado a dependencias de la DFI de la Policía Federal”, escribió.
La investigación avanza
Mientras tanto, continúa la búsqueda de Mauricio Ozorio, señalado como mano derecha del narco conocido como "Pequeño J" y nacido el 11 de septiembre de 1997. Su captura nacional e internacional fue ordenada esta semana por el juez de Garantías de La Matanza, Fernando Guevara, en el marco de la causa que investiga homicidio agravado con ensañamiento, alevosía, violencia de género y premeditación.
El expediente, que inicialmente estuvo a cargo del fiscal Gastón Duplaá, pasó a la Unidad Funcional de Instrucción especializada en homicidios de La Matanza, conducida por Adrián Arribas. En el oficio judicial se detalló cómo las víctimas fueron atacadas con golpes de puño, patadas y múltiples cortes con armas blancas en una vivienda de la calle Chañar 702, en Villa Vatteone. La descripción indica que los agresores actuaron “a traición y sobre seguro”, provocando un sufrimiento innecesario y aumentando el padecimiento de las jóvenes.
Cuatro siguen presos
Los primeros cuatro imputados -Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva y Celeste González Guerrero- fueron arrestados en Florencio Varela antes del hallazgo de los cuerpos. Todos se negaron a declarar y continuarán detenidos bajo la acusación de “homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género”.
En la causa también se menciona la participación de Julio Valverde, alias Montaña o Pequeño Jota, además de Matías Agustín Ozorio.
Con la captura de Sotacuro y la orden de arresto vigente sobre Mauricio Ozorio, la Justicia y las fuerzas de seguridad buscan desarticular por completo a la banda vinculada al atroz triple crimen que conmocionó a Florencio Varela y a todo el país.