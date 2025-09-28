La corrupción es uno de los problemas que aquejan a la sociedad, según un sondeo académico

 Los más satisfechos con la marcha general de las cosas son los hombres (36%). Descendió el nivel de satisfacción en todos los sectores económicos: los más satisfechos son los sectores ABC1 (38%) y medio bajos (38%). A medida que aumenta la edad, aumenta el nivel de satisfacción. Las generaciones de más edad (Baby Boomers o más de 60) son los más satisfechos (34%). La ideología es otro predictor de la satisfacción, entre los que se autoubican a la derecha hay un 63% de satisfechos. Los votantes de Milei (60%) y de Patricia Bullrich (56%) son los que están mas satisfechos con la marcha general de las cosas.