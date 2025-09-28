La corrupción es uno de los problemas que aquejan a la sociedad, según un sondeo académico

Las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) golpeó con fuerza en la consideración de la sociedad. De hecho, entre los principales problemas que aquejan a los argentinos están la corrupción (35%), los bajos salarios (34%) y la falta de trabajo (31%), de acuerdo con la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, realizada por la Universidad de San Andrés.
En la medición de este mes, el escándalo que roza a varios funcionarios de la gestión del presidente Javier Milei ha dejado atrás otros problemas que siempre están entre los más enfatizados por la población como la inseguridad (28%), la pobreza (27%), la educación (19%) y la inflación (16%).
El diagnóstico académico, dirigido por el Doctor en Ciencias Sociales, Diego Reynoso, también apunta hacia el termómetro de gestión. En ese sentido, indica que la percepción de la situación global y personal comparada con un año atrás (retrospectiva), indican que para el 50% la situación empeoró y para el 25% la situación mejoró. “Esto se ve enfatizado con la situación personal, que para un 49% empeoró, y un 15% indica que su situación personal mejoró. En este sentido, hay una percepción negativa tanto personal como colectiva”, señala el reporte al que accedió LA GACETA.
Prospectivamente (como cree que la situación estará dentro de un año), el 32% cree que el país estará mejor y el 37% cree que la situación empeorará. En cuanto a su situación personal, el 32% cree que mejorará y el 31% que empeorará. Pensando en el futuro político del país el 45% tiene incertidumbre, pero el 24% tiene optimismo y el 22% tiene pesimismo. “Entre los grupos ideológicos, se puede reconocer que los de izquierda (76%) y centro izquierda (94%) son los más pesimistas, y los de derecha (61%) los más optimistas”, detalla el diagnóstico.
El nivel de satisfacción con la marcha general de las cosas en el mes de septiembre es del 32%. Un 66% está insatisfecho. Al mismo tiempo transcurrido de gobierno, la satisfacción con la marcha general de las cosas se encuentra por debajo de la gestión de Mauricio Macri y por encima de la de Alberto Fernández, reporta la Universidad de San Andrés.
Los más satisfechos con la marcha general de las cosas son los hombres (36%). Descendió el nivel de satisfacción en todos los sectores económicos: los más satisfechos son los sectores ABC1 (38%) y medio bajos (38%). A medida que aumenta la edad, aumenta el nivel de satisfacción. Las generaciones de más edad (Baby Boomers o más de 60) son los más satisfechos (34%). La ideología es otro predictor de la satisfacción, entre los que se autoubican a la derecha hay un 63% de satisfechos. Los votantes de Milei (60%) y de Patricia Bullrich (56%) son los que están mas satisfechos con la marcha general de las cosas.
Las emociones y sentimientos que genera Javier Milei entre los que aprueban al gobierno son Esperanza, Confianza e Incertidumbre, mientras que entre los que no aprueban al gobierno predominan el Rechazo, el Asco y la Decepción.
En términos del tamaño del Estado, el 48% de los consultados prefieren uno más grande. Sin embargo, se remarca una disminución en este valor cuando se incluye el cobro de impuestos (31%).
Los entrevistados consideran que el gobierno debería aumentar el presupuesto en Jubilaciones (78%), Salud Pública (75%), Educación Pública (65%), Combate al Narcotráfico (57%) e Infraestructura y Obras Públicas (54%). También creen que debería disminuir en Servicios de Inteligencia (44%), Subsidios o Exenciones a Empresas (46%) y Género y Diversidad (47%).