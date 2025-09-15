Elecciones de octubre: la Cámara Nacional Electoral resolvió que Cristina Kirchner no puede votar

La decisión se fundamenta en la condena que pesa sobre la ex mandataria en la causa Vialidad, que le impide ejercer derechos electorales. El fallo lleva la firma de los camaristas Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía, y coincide con la postura del fiscal nacional electoral, Ramiro González, quien había solicitado su exclusión del padrón. González recordó que es el Congreso Nacional, y no la Justicia, el órgano competente para reglamentar una normativa específica sobre el derecho al voto de exfuncionarios inhabilitados.