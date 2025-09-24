Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei: “El principal problema de la economía argentina son los dólares”

Kirchner recurrió a la ironía para cuestionar al actual mandatario, evocando una de sus frases de campaña: “economista experto en crecimiento con y sin dinero”. En ese sentido, lo acusó de no asumir responsabilidades por “el fracaso de la macro” ni por “el mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos”.