Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei: “El principal problema de la economía argentina son los dólares”

Después de que Donald Trump y Scott Bessent confirmaran una asistencia financiera al Gobierno de Javier Milei, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció y aseguró que “el principal problema de la economía argentina son los dólares”. “Che, Milei ¿Viste que al final era el dólar?”, lanzó la líder del PJ en redes sociales.
En su publicación, la ex mandataria cuestionó la política de endeudamiento: “El endeudamiento criminal que Macri tomó a partir del 2016… se ha tornado inmanejable”, y advirtió que “la ‘ayuda’ de ‘las fuerzas del norte’ es pan para hoy y hambre para mañana”.
También recordó episodios de crisis anteriores: “Y sino… preguntale a Sturzenegger y a Bullrich como le fue a De La Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje”.
Kirchner recurrió a la ironía para cuestionar al actual mandatario, evocando una de sus frases de campaña: “economista experto en crecimiento con y sin dinero”. En ese sentido, lo acusó de no asumir responsabilidades por “el fracaso de la macro” ni por “el mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos”.
“Mirá hermano… te lo digo sinceramente… La ‘ayuda’ de ‘las fuerzas del norte’ (me parece que ‘Las del Cielo’ están medio cabreras con vos) Es pan para hoy y hambre para mañana…”, agregó.
La dirigente opositora sumó cifras preocupantes sobre la situación social: “Nueve de cada diez hogares argentinos están endeudados… no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney, sino para comer o comprar remedios, pagar la luz, el gas, el alquiler”.
En esa línea, sostuvo que “más de la mitad de las familias destinan entre el 40% y el 60% de lo que ganan solo a pagar deudas. La guita se les va en cuotas, en tarjetas, en préstamos… y la mayoría no llega a fin de mes”.
“Un país al revés”
La ex presidenta contrastó la situación de las familias con la concentración económica: “Es la foto de un país que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior”.
Para Kirchner, “este es el verdadero rostro de tu modelo de ajuste, Milei. No solucionaste nada y empeoraste todo”.
También recordó el fracaso del intento reeleccionista de Mauricio Macri, “auspiciado por Trump”, que implicó “endeudamiento masivo con privados y la vuelta del FMI al país con un préstamo de 45 mil millones de dólares”.
En ese marco, apuntó contra el actual proceso electoral: “Las elecciones del próximo 26 de octubre ya nos costaron 20 mil millones de dólares más del FMI… sumado a los casi 30 mil millones de dólares del blanqueo… más los miles de millones del BID, del Banco Mundial, de la CAF… el Repo… el oro en Londres… Nunca se ha visto quemar tantos dólares en tan poco tiempo”.
Finalmente, cargó contra el presidente y su ministro de Economía: “¡Che Milei!... Como vos y el Toto Caputo ya se fumaron todos los dólares posibles… ¿ahora nos anuncian por tuiter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más para ‘tu reelección’ (Trump dixit)?”.
