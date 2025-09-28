Javier Milei: “Estamos cada vez más cerca de salir del abismo”

Milei defendió las ideas libertarias y aseguró que “no hay otra manera de salir adelante”. “Sin embargo, también somos conscientes de que esto recién empieza. Estamos llevando a cabo la labor clave de construir los cimientos de un país exitoso; cimientos que por definición suelen estar ocultos, pero sin los cuales cualquier edificio no duraría en pie más que minutos o días”, planteó, y cruzó a los políticos que “viven de tomar medidas efectistas sin ningún tipo de fundamento, que más temprano que tarde llevan al derrumbe de lo construido”.