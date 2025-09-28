Secciones
Javier Milei: “Estamos cada vez más cerca de salir del abismo”

El Presidente defendió su gestión económica en la Feria Internacional del Turismo en Buenos Aires. “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”, dijo.

DISCURSO INAUGURAL. El presidente Javier Milei abrió la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires.
Hace 4 Hs

Tras su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei inauguró el retorno a sus actividades oficiales en la Feria Internacional de Turismo (FIT), en Buenos Aires. El mandatario nacional defendió una vez más su plan de gobierno y pidió “no aflojar”. “Estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo”, sostuvo.

El jefe de Estado llegó al predio de La Rural cerca del mediodía y ofreció un discurso de 15 minutos basado en su teoría económica. Lo acompañaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el secretario de Turismo, Daniel Scioli.

Milei defendió las ideas libertarias y aseguró que “no hay otra manera de salir adelante”. “Sin embargo, también somos conscientes de que esto recién empieza. Estamos llevando a cabo la labor clave de construir los cimientos de un país exitoso; cimientos que por definición suelen estar ocultos, pero sin los cuales cualquier edificio no duraría en pie más que minutos o días”, planteó, y cruzó a los políticos que “viven de tomar medidas efectistas sin ningún tipo de fundamento, que más temprano que tarde llevan al derrumbe de lo construido”.

Además, el Presidente señaló que “es momento de empezar a ver el fruto de nuestro esfuerzo” en la Argentina, con una reforma fiscal para bajar impuestos y para que el país se vuelva competitivo. “Tenemos claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes, tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país”, manifestó.

En otro momento de su discurso, se refirió a las políticas a futuro. “Nosotros vinimos a hacer algo distinto; no a empezar a construir la casa por el techo, sino a sentar las bases del crecimiento a largo plazo”, aseveró. También resaltó que “es necesario sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos”.

A su vez, Milei mezcló el escenario turístico con críticas a la oposición. “Ese sendero de imprevisibilidad macroeconómica, al que la oposición promete volver, impide que el sector invierta, crezca y aprenda qué funciona y qué no. Sin este aprendizaje, el turismo queda preso de una necesidad constante de subsidios para sostener lo que no funciona”, lanzó.

“Emisión y devaluación empobrecen sistemáticamente a la población, el sector queda preso de una clientela con cada vez menos recursos. Esto hace que mejorar la oferta no tenga sentido y se genere un círculo vicioso”, agregó el libertario

