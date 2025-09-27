De Trump a Milei, más confianza que plata y una lección: “Es la política, estúpido”

Justamente de eso se trató el show, más allá de los números que encandilaron a todos: carradas de dólares que estarán condicionadas al resultado electoral. En ese marco y para completar el cuadro no puede obviarse el paquete financiero que al día siguiente despachó el secretario del Tesoro, Scott Bessent con la lista de beneficios que podría recibir la Argentina si La Libertad Avanza logra una buena performance en las legislativas de octubre. Este punto es clave, ya que la ayuda está condicionada, explícitamente, al resultado electoral que no deberá ser medido en votos frente al kirchnerismo, sino en función de los apoyos que se generen para hacer funcionar el nuevo Congreso.