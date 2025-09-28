Rumbo al Congreso Internacional de Psicología: la orientación vocacional es mucho más que “elegir bien”

Sin lugar a dudas, esta perspectiva elude la complejidad afectiva, simbólica y social que toma lugar en todo proceso decisional, y rechaza la existencia del inconsciente, pese a tener, cada día, los mil y un indicios de su existencia, y de cómo nos atraviesa. Se verifica una ampliación del discurso económico a sectores de la vida no financieros, y por lo tanto, producción económica y producción subjetiva responden a un mismo proceso, resultando el neoliberalismo, además de una organización económica y social, una gran fábrica de subjetividad.