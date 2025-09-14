Rumbo al Congreso Internacional de Psicología: Estrategias para actuar ante la violencia y el desamparo

Por otro lado, el desamparo subjetivo no es evidente y responde a lo constitutivo y más propio. Se vincula con lo que acontece en el nacimiento y el desvalimiento psíquico de los primeros tiempos. Es algo que irrumpe y tiene efectos en el cuerpo. Es estructural e inaugura las distintas modalidades de vincularse con el otro. A su vez, se liga a la pregunta fundamental sobre el lugar que uno ocupa para el otro. Es desde esos cuidados y sobre todo desde un deseo que nombra, que se va forjando una trama simbólica que otorga una historia y deja huellas.