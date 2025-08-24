Rumbo al Congreso Internacional de Psicología: claves para mejorar vínculos en la escuela

Mucho por hacer

En conjunto, los estudios reunidos coinciden en señalar que la escuela es hoy una institución desbordada, interpelada y en transformación. Exigida por múltiples frentes, muchas veces sin los recursos necesarios, sigue siendo un lugar donde se pueden construir lazos, sentido y posibilidad. Pero para eso, es necesario repensar desde sus vínculos, desde su relación con la comunidad, y desde el reconocimiento del carácter situado, social y político de la educación.