Guillermo Francos destacó el respaldo de EEUU, pero aclaró que el Gobierno no depende de los fondos

Francos destacó que la visita oficial tuvo un alto valor político: “El viaje fue de mucha significación para la Argentina. No recuerdo haber visto nunca un apoyo tan claro y contundente de Estados Unidos”. Según dijo, ese respaldo le permite al país “mirar el futuro con los temas que realmente tenemos que enfrentar y no con una volatilidad financiera que no tiene ninguna fundamentación”.