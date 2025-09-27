Secciones
Política

Guillermo Francos destacó el respaldo de EEUU, pero aclaró que el Gobierno no depende de los fondos

Tras el viaje de Javier Milei a Nueva York, el jefe de Gabinete aseguró que el país cuenta con recursos propios para sostener la demanda de dólares y pagar la deuda.

Guillermo Francos. Guillermo Francos.
Hace 1 Hs

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este sábado que el Gobierno “no está esperando” el respaldo financiero de 20 mil millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, y aclaró que la Argentina cuenta con “fondos suficientes para hacer frente a la demanda de dólares y pagar la deuda”.

“El Gobierno no está esperando que llegue el apoyo. La palabra del gobierno de Estados Unidos diciendo ‘vamos a estar cuando lo necesiten’. Eso es fundamental. Saben que acá tienen un aliado también”, expresó el funcionario en declaraciones radiales, en alusión al viaje del presidente Javier Milei a Nueva York.

Francos destacó que la visita oficial tuvo un alto valor político: “El viaje fue de mucha significación para la Argentina. No recuerdo haber visto nunca un apoyo tan claro y contundente de Estados Unidos”. Según dijo, ese respaldo le permite al país “mirar el futuro con los temas que realmente tenemos que enfrentar y no con una volatilidad financiera que no tiene ninguna fundamentación”.

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Consultado sobre la necesidad de una aprobación legislativa en caso de que se concrete un préstamo, el jefe de Gabinete consideró: “Nosotros pensamos que no se va a requerir la intervención del Congreso para la llegada de fondos. No creemos que sea necesario y, si se da, no va a ser un impedimento”.

En otro tramo de la entrevista, Francos se refirió al vínculo entre Milei y el ex presidente Mauricio Macri. “Ellos tienen una relación y esa puerta nunca se cerró, siempre va a estar abierta, porque se tienen un afecto y respeto mutuo”, aseguró.

De Trump a Milei, más confianza que plata y una lección: “Es la política, estúpido”

De Trump a Milei, más confianza que plata y una lección: “Es la política, estúpido”

Por último, el funcionario adelantó detalles sobre la reunión del Consejo de Mayo que se celebrará el lunes en la Casa Rosada. “Venimos trabajando entre los miembros desde hace tiempo, no está parado. Esperamos poder seguir avanzando y a fin de año establecer cuáles son los puntos en que hemos conseguido acuerdos para ver si eso tiene impacto en algún proyecto de ley”, concluyó.

Temas Guillermo Francos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Taiana acusó a Milei de favorecer a las cerealeras y promover estafas con el Estado

Taiana acusó a Milei de favorecer a las cerealeras y "promover estafas con el Estado"

Lo más popular
Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
1

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
2

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva
3

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”
4

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
5

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

La evolución de Monteros a través de la historia
6

La evolución de Monteros a través de la historia

Más Noticias
Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

De Trump a Milei, más confianza que plata y una lección: “Es la política, estúpido”

De Trump a Milei, más confianza que plata y una lección: “Es la política, estúpido”

Tensiones internas en el Gobierno: Victoria Villarruel se distanció de Javier Milei

Tensiones internas en el Gobierno: Victoria Villarruel se distanció de Javier Milei

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: La plata hace que tengas que dejar algo

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: "La plata hace que tengas que dejar algo"

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

La pizarra de la política: “El Gobierno hizo una emboscada a la ilusión, dijo Roberto Sánchez

La pizarra de la política: “El Gobierno hizo una emboscada a la ilusión", dijo Roberto Sánchez

Comentarios