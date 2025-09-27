Guillermo Francos destacó el respaldo de EEUU, pero aclaró que el Gobierno no depende de los fondos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este sábado que el Gobierno “no está esperando” el respaldo financiero de 20 mil millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, y aclaró que la Argentina cuenta con “fondos suficientes para hacer frente a la demanda de dólares y pagar la deuda”.
“El Gobierno no está esperando que llegue el apoyo. La palabra del gobierno de Estados Unidos diciendo ‘vamos a estar cuando lo necesiten’. Eso es fundamental. Saben que acá tienen un aliado también”, expresó el funcionario en declaraciones radiales, en alusión al viaje del presidente Javier Milei a Nueva York.
Francos destacó que la visita oficial tuvo un alto valor político: “El viaje fue de mucha significación para la Argentina. No recuerdo haber visto nunca un apoyo tan claro y contundente de Estados Unidos”. Según dijo, ese respaldo le permite al país “mirar el futuro con los temas que realmente tenemos que enfrentar y no con una volatilidad financiera que no tiene ninguna fundamentación”.
Consultado sobre la necesidad de una aprobación legislativa en caso de que se concrete un préstamo, el jefe de Gabinete consideró: “Nosotros pensamos que no se va a requerir la intervención del Congreso para la llegada de fondos. No creemos que sea necesario y, si se da, no va a ser un impedimento”.
En otro tramo de la entrevista, Francos se refirió al vínculo entre Milei y el ex presidente Mauricio Macri. “Ellos tienen una relación y esa puerta nunca se cerró, siempre va a estar abierta, porque se tienen un afecto y respeto mutuo”, aseguró.
Por último, el funcionario adelantó detalles sobre la reunión del Consejo de Mayo que se celebrará el lunes en la Casa Rosada. “Venimos trabajando entre los miembros desde hace tiempo, no está parado. Esperamos poder seguir avanzando y a fin de año establecer cuáles son los puntos en que hemos conseguido acuerdos para ver si eso tiene impacto en algún proyecto de ley”, concluyó.