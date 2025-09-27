Taiana acusó a Milei de favorecer a las cerealeras y "promover estafas con el Estado"

El ex ministro de Defensa y actual primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, lanzó duras críticas al Gobierno de Javier Milei. En una nota de opinión publicada este sábado en el diario La Verdad de Junín, advirtió que la administración libertaria “utiliza al Estado para promover estafas que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría de los argentinos”.
Taiana cuestionó la reciente decisión oficial de suspender las retenciones a los granos, al sostener que esa medida permitió que “las grandes cerealeras obtuvieran una ganancia neta de más de 1.500 millones de dólares y el Gobierno resignara ingresos fiscales por igual monto”.
En ese sentido, enfatizó que mientras “no hay plata para los discapacitados, los jubilados, el Garrahan ni para las universidades públicas, sí la hay para que el Estado le regale” una suma millonaria en dólares al sector exportador.
El excanciller vinculó además la política económica con la estrategia internacional de la Casa Rosada. “El modelo económico actual, destructivo e inestable, está directamente vinculado con una política exterior de alineamiento automático con Estados Unidos e Israel”, sostuvo.
Asimismo, advirtió que “lo más grave es que está hipotecando nuestro futuro como país, en especial el de las nuevas generaciones que deberán enfrentarse a una deuda impagable”.
Finalmente, llamó a “alzar la voz para denunciar y frenar una nueva estafa del Gobierno de Milei”, y defendió la necesidad de “impulsar inversión en innovación, tecnología y ciencia” como pilares para fortalecer al sector productivo y agropecuario nacional.