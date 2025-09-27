Taiana acusó a Milei de favorecer a las cerealeras y "promover estafas con el Estado"

El ex ministro de Defensa y actual primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, lanzó duras críticas al Gobierno de Javier Milei. En una nota de opinión publicada este sábado en el diario La Verdad de Junín, advirtió que la administración libertaria “utiliza al Estado para promover estafas que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría de los argentinos”.