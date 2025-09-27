Secciones
Política

Taiana acusó a Milei de favorecer a las cerealeras y "promover estafas con el Estado"

El ex ministro de Defensa y actual primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires apuntó contra el gobierno.

ARCHIVO ARCHIVO Ámbito
Hace 2 Hs

El ex ministro de Defensa y actual primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, lanzó duras críticas al Gobierno de Javier Milei. En una nota de opinión publicada este sábado en el diario La Verdad de Junín, advirtió que la administración libertaria “utiliza al Estado para promover estafas que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría de los argentinos”.

Taiana cuestionó la reciente decisión oficial de suspender las retenciones a los granos, al sostener que esa medida permitió que “las grandes cerealeras obtuvieran una ganancia neta de más de 1.500 millones de dólares y el Gobierno resignara ingresos fiscales por igual monto”.

En ese sentido, enfatizó que mientras “no hay plata para los discapacitados, los jubilados, el Garrahan ni para las universidades públicas, sí la hay para que el Estado le regale” una suma millonaria en dólares al sector exportador.

El excanciller vinculó además la política económica con la estrategia internacional de la Casa Rosada. “El modelo económico actual, destructivo e inestable, está directamente vinculado con una política exterior de alineamiento automático con Estados Unidos e Israel”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que “lo más grave es que está hipotecando nuestro futuro como país, en especial el de las nuevas generaciones que deberán enfrentarse a una deuda impagable”.

Finalmente, llamó a “alzar la voz para denunciar y frenar una nueva estafa del Gobierno de Milei”, y defendió la necesidad de “impulsar inversión en innovación, tecnología y ciencia” como pilares para fortalecer al sector productivo y agropecuario nacional.

Temas Buenos AiresJorge TaianaEstados UnidosArgentinaJavier MileiFuerza Patria
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guillermo Francos destacó el respaldo de EEUU, pero aclaró que el Gobierno no depende de los fondos

Guillermo Francos destacó el respaldo de EEUU, pero aclaró que el Gobierno no depende de los fondos

Lo más popular
Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
1

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
2

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva
3

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”
4

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
5

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

La evolución de Monteros a través de la historia
6

La evolución de Monteros a través de la historia

Más Noticias
Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

Javier Milei: “La solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes”

La docencia de ATEP brindó su apoyo a la lista Tucumán Primero que encabeza Osvaldo Jaldo

La docencia de ATEP brindó su apoyo a la lista "Tucumán Primero" que encabeza Osvaldo Jaldo

De Trump a Milei, más confianza que plata y una lección: “Es la política, estúpido”

De Trump a Milei, más confianza que plata y una lección: “Es la política, estúpido”

Tensiones internas en el Gobierno: Victoria Villarruel se distanció de Javier Milei

Tensiones internas en el Gobierno: Victoria Villarruel se distanció de Javier Milei

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: La plata hace que tengas que dejar algo

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: "La plata hace que tengas que dejar algo"

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

La pizarra de la política: “El Gobierno hizo una emboscada a la ilusión, dijo Roberto Sánchez

La pizarra de la política: “El Gobierno hizo una emboscada a la ilusión", dijo Roberto Sánchez

Comentarios