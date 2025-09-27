Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
El Gobierno nacional tomó respiro y levantó la cabeza a partir de un fuerte apoyo político y financiero de Estados Unidos. El titular del Tesoro de EEUU avisó que ese país haría todo lo que esté a su alcance para garantizar que Milei continúe con su plan económico. Inmediatamente bajó el dólar, cayó el riesgo país y subieron bonos y acciones. El plan de retenciones cero le trajo más dolores de cabeza que alivio fiscal al Ejecutivo Nacional, pero de todas formas el Presidente cerró una semana favorable para su administración. En Tucumán, Osvaldo Jaldo tomó licencia para dedicarse a la campaña en medio de críticas de dirigentes de la oposición.
