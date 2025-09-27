Secciones
Política

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

El Gobierno nacional tomó respiro y levantó la cabeza a partir de un fuerte apoyo político y financiero de Estados Unidos. El titular del Tesoro de EEUU avisó que ese país haría todo lo que esté a su alcance para garantizar que Milei continúe con su plan económico. Inmediatamente bajó el dólar, cayó el riesgo país y subieron bonos y acciones. El plan de retenciones cero le trajo más dolores de cabeza que alivio fiscal al Ejecutivo Nacional, pero de todas formas el Presidente cerró una semana favorable para su administración. En Tucumán, Osvaldo Jaldo tomó licencia para dedicarse a la campaña en medio de críticas de dirigentes de la oposición.

LA INTERPRETACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La imagen fue generada con una aplicación de IA al preguntarle sobre el escenario político local. LA INTERPRETACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La imagen fue generada con una aplicación de IA al preguntarle sobre el escenario político local.
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Estados Unidos de AméricaTucumánOsvaldo JaldoGerónimo Vargas AignasseDonald TrumpJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Elecciones 2025: trabajadores de la sanidad respaldaron a Jaldo y al frente Tucumán Primero

Elecciones 2025: trabajadores de la sanidad respaldaron a Jaldo y al frente "Tucumán Primero"

Lo más popular
Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de Enseñame Tucumán
1

Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de "Enseñame Tucumán"

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación
2

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano
3

Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT
4

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán
5

Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio

El Registro Civil de Tucumán lanza las actas digitales: los puntos clave del nuevo servicio

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

Jaldo, sobre la ayuda de EEUU: “la plata es necesaria, pero se requieren consensos”

Jaldo, sobre la ayuda de EEUU: “la plata es necesaria, pero se requieren consensos”

Comentarios