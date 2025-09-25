Festival de San Sebastián: una ovación de seis minutos a “Belén”

“Belén” tuvo un estreno soñado en el Festival de Cine de San Sebastián, con una ovación de seis minutos de las 1.800 personas que estaban en la sala Kursaal, que se estiró con el saludo de las protagonistas Camila Plaáte y Dolores Fonzi (también directora del filme), Julieta Cardinali y Laura Paredes. De este modo, sus aspiraciones para ser premiada se consolidan rumbo al sábado.
La película -que sigue esta semana en la cartelera de las salas en la provincia- narra la acusación, detención y condena a una joven tucumana por haber abortado y matado a su bebé, cuando no sabía que estaba embarazada, y su absolución posterior por la misma Justicia que la castigó. Fonzi fue la voz activa en la conferencia de prensa en el País Vasco. “Trabajamos la película a través de sus personajes reales, y de la autora del libro que cuenta este caso, Ana Correa -afirma según publica el sitio web Noticine-. La política está integrada de forma muy sutil, es una película sobre la injusticia de los aparatos institucionales. Es más universal en el sentido de que no hace falta ser feminista o ser hombre para verla; trata el drama sobre el cuerpo de las mujeres porque le pasó a Belén, pero supera lo militante feminista”.
Fonzi afirmó que “lamentablemente filmar en la Argentina hoy es imposible, no hay apoyo del INCAA para nada, están vaciados todos los recursos que tienen que ver con el cine y la cultura en general de parte del Estado, pero seguimos resistiendo; hay que estar preparados para cuando esto cambie, porque eso va a pasar”.
El estreno fue secundado con una fiesta sorpresa que tuvo a Fito Páez al piano, con un recorrido por canciones propias, de Sui Generis y tangos argentinos coreados por todos.