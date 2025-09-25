Festival de San Sebastián: una ovación de seis minutos a “Belén”

La película -que sigue esta semana en la cartelera de las salas en la provincia- narra la acusación, detención y condena a una joven tucumana por haber abortado y matado a su bebé, cuando no sabía que estaba embarazada, y su absolución posterior por la misma Justicia que la castigó. Fonzi fue la voz activa en la conferencia de prensa en el País Vasco. “Trabajamos la película a través de sus personajes reales, y de la autora del libro que cuenta este caso, Ana Correa -afirma según publica el sitio web Noticine-. La política está integrada de forma muy sutil, es una película sobre la injusticia de los aparatos institucionales. Es más universal en el sentido de que no hace falta ser feminista o ser hombre para verla; trata el drama sobre el cuerpo de las mujeres porque le pasó a Belén, pero supera lo militante feminista”.