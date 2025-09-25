¿Cuándo se sabrá si "Belén", de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

Tras recibir una ovación de seis minutos en el Festival de Cine de San Sebastián, la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas eligió a "Belén" para competir en los Premios Oscar de 2026 y en los Premios Goya. El filme protagonizado y dirigido por Dolores Fonzi que narra la historia de una joven tucumana acusada de homicidio tras sufrir un aborto espontáneo competirá ahora por la preciada nominación como Mejor película internacional o de habla no inglesa.
La cinta dejó fuera de la carrera de los premios de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos a "Homo argentum" (de Mariano Cohn y Gastón Duprat); "Algo nuevo, algo viejo, algo prestado" (de Hernán Rosselli) y "La mujer de la fila" (de Benjamín Ávila).
De esta manera, Belén ingresa en la carrera hacia el Oscar y competirá, junto a las elegidas de otros países, por un lugar en la categoría Mejor película internacional. La Academia dará a conocer 15 películas finalistas el 16 de diciembre. Finalmente, las cinco películas nominadas se anunciarán, junto al resto de categorías, el 22 de enero. La premiación tendrá lugar el 15 de marzo en Los Ángeles.
¿De qué se trata "Belén", la película que competirá para el Oscar y el Goya?
Con guion de Dolores Fonzi y Laura Paredes, e inspirada en el libro "Somos Belén" de Ana Correa, la película transcurre en Tucumán. La trama sigue a Julieta, una joven procesada por homicidio agravado por el vínculo tras ser acusada de un aborto inducido, y a Soledad Deza, la abogada que decide afrontar sin reservas este resonado caso. El proceso judicial no solo sacudió a la sociedad, sino que además impulsó la llamada “marea verde”, movimiento que desembocó en la aprobación de la ley de aborto legal en la Argentina.
“La película reivindica algo no solo para Argentina, que es la unión de las mujeres. Si entonces pudimos cambiar una ley, ahora también podemos. Hay que traer aire fresco, si lo logramos entonces, lo podemos lograr ahora. La película tiene varias capas, y queremos que te inspire para ser mejor persona. “No hay que ser militante feminista para verla porque supera lo militante feminista y llega a lo universal”, reflexionó Dolores Fonzi durante la presentación del filme en el Festival de San Sebastián.
La producción de "Belén" estuvo a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin de K&S Films, con Diego Copello como productor ejecutivo. El reparto reúne a Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali y Sergio Prina, además de participaciones especiales de Luis Machín y César Troncoso, entre otros.