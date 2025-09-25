¿Cuándo se sabrá si "Belén", de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

Con guion de Dolores Fonzi y Laura Paredes, e inspirada en el libro "Somos Belén" de Ana Correa, la película transcurre en Tucumán. La trama sigue a Julieta, una joven procesada por homicidio agravado por el vínculo tras ser acusada de un aborto inducido, y a Soledad Deza, la abogada que decide afrontar sin reservas este resonado caso. El proceso judicial no solo sacudió a la sociedad, sino que además impulsó la llamada “marea verde”, movimiento que desembocó en la aprobación de la ley de aborto legal en la Argentina.