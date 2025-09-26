Vargas Aignasse defendió la licencia de Jaldo y criticó a la oposición: “Para hablar de ética hay que predicar con el ejemplo”

Durante una charla con LA GACETA, aclaró que la Constitución no obliga al gobernador a tomar licencia. “No hay ninguna norma expresa que le exija al gobernador de la provincia tomar licencia para ser candidato. Jaldo lo hizo de manera unilateral, dando un mensaje ético: no usufructuar el aparato del Estado, los recursos de comunicación ni las obras oficiales mezcladas con la campaña”.