Vargas Aignasse defendió la licencia de Jaldo y criticó a la oposición: “Para hablar de ética hay que predicar con el ejemplo”

El legislador oficialista remarcó que no existe obligación legal y cuestionó con dureza a los parlamentarios opositores que criticaron la medida durante la última sesión legislativa.

Hace 9 Min

El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse respaldó nuevamente la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de tomar licencia para encarar la campaña como candidato a diputado nacional, y cuestionó con dureza a los parlamentarios opositores que criticaron la medida durante la última sesión legislativa.

Durante una charla con LA GACETA, aclaró que la Constitución no obliga al gobernador a tomar licencia. “No hay ninguna norma expresa que le exija al gobernador de la provincia tomar licencia para ser candidato. Jaldo lo hizo de manera unilateral, dando un mensaje ético: no usufructuar el aparato del Estado, los recursos de comunicación ni las obras oficiales mezcladas con la campaña”.

El legislador consideró que esa decisión fue “valorada por la comunidad” y lamentó que el debate legislativo derivara en cuestionamientos políticos.

Críticas a la oposición

“Escuchamos voces sin ninguna autoridad moral ni política que hicieron críticas. Todos ellos usaron mecanismos de testimonialidad o doble candidatura en el pasado. Para hablar de ética electoral hay que predicar con el ejemplo”, sostuvo Vargas Aignasse, y señaló casos de referentes opositores que accedieron a cargos mediante candidaturas testimoniales o listas familiares.

Gerónimo Vargas Aignasse. Gerónimo Vargas Aignasse.

El parlamentario también acusó a la oposición de haber “roto los acuerdos previos” que preveían una sesión breve y sin cruces. “Era una cuestión meramente declarativa, aceptar o rechazar la licencia. Pero algunos aprovecharon para instalar críticas infundadas”.

Más allá de la polémica local, el legislador planteó que la elección nacional no se reduce a elegir diputados, sino a confrontar dos modelos. “Lo que está en juego es si queremos un Estado presente, con superávit fiscal, obra pública, seguridad y educación, o la motosierra de Milei, que implica hambre, pobreza y desocupación para la clase media y los trabajadores”.

En ese sentido, defendió la candidatura de Jaldo como parte de una estrategia para “ponerle un freno al presidente y garantizar que en 2027 Tucumán siga gobernado con un modelo de Estado presente”.

