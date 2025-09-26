El dólar oficial cayó $165 en la semana, pero los financieros subieron tras la nueva medida del BCRA

Fuentes oficiales aclararon que la medida no limita la cantidad de dólares oficiales que puede adquirirse, sino que busca evitar maniobras de arbitraje entre el mercado oficial y las cotizaciones financieras. “Esto va en línea con la acumulación de reservas: el Tesoro estuvo comprando y se puede ahorrar tanto en dólares como en títulos, pero no se puede comprar al oficial para vender luego en el financiero”, explicaron en una nota publicada por el diario La Nación.