Expuestos ante amenazas: estas son las contraseñas más fáciles de hackear

Una investigación detallada de Troy Hunt sobre ciberseguridad analizó más de 100 millones de claves que fueron filtradas. Este estudio reveló que la gente incorpora cinco combinaciones que son sumamente sencillas y obvias. Por ejemplo, la combinación “123456” es utilizada por más de seis millones de usuarios a nivel mundial, mientras que “123456789” es la alternativa más común para dos millones de internautas. Lo que más llama la atención es que muchas personas usan secuencias aún más vulnerables, como “111111”, o palabras como “password” y “qwerty” para proteger la seguridad de sus cuentas virtuales o teléfonos. Estas elecciones simplifican drásticamente el trabajo de los ciberdelincuentes.