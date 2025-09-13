Cómo podés conectarte al WiFi desde tu celular sin contraseña

Lo que muchos usuarios desconocen es que existen formas simples y seguras de conectarse sin necesidad de escribir la clave. Los dispositivos con sistema operativo Android cuentan con herramientas integradas que permiten compartir redes WiFi mediante un código QR. A esto se suman las funciones de algunos routers modernos, como el acceso directo a través de un código impreso o mediante el botón WPS.