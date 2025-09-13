Cómo podés conectarte al WiFi desde tu celular sin contraseña

En tiempos donde estar conectado es casi tan esencial como tener señal de teléfono, quedarse sin Internet puede ser un verdadero problema. Ya sea para trabajar, estudiar o simplemente revisar redes sociales, no contar con acceso a WiFi puede resultar molesto, especialmente cuando estamos en casa de un familiar o amigo y nadie recuerda la contraseña.
Lo que muchos usuarios desconocen es que existen formas simples y seguras de conectarse sin necesidad de escribir la clave. Los dispositivos con sistema operativo Android cuentan con herramientas integradas que permiten compartir redes WiFi mediante un código QR. A esto se suman las funciones de algunos routers modernos, como el acceso directo a través de un código impreso o mediante el botón WPS.
Cómo conectarse al WiFi sin ingresar la contraseña
1. Compartir la red con un código QR desde tu celular
Este método no requiere aplicaciones extras ni conocimientos técnicos. Solo hay que estar conectado a la red que se desea compartir y seguir estos pasos:
- Abrí la app de Ajustes y buscá la opción Internet y redes o Conexiones.
- Seleccioná WiFi o Internet y tocá sobre la red en uso.
- Entre las opciones aparecerá Compartir red. Al seleccionarla, se genera un código QR con los datos necesarios para conectarse.
- Otra persona solo debe escanear ese código con la cámara de su celular y quedará conectada al instante.
2. Escanear el código QR del router
Muchos routers actuales tienen un código QR en la parte frontal o inferior. Ese código contiene la información de la red (nombre y clave). Para conectarse, alcanza con:
- Buscar el código en el router.
- Abrir la cámara del celular y escanearlo.
- Aceptar la notificación que aparece en pantalla.
En segundos, el dispositivo queda conectado sin necesidad de escribir nada.
3. Usar el botón WPS del router
El WPS (WiFi Protected Setup) es otra alternativa sencilla, aunque depende de que el router tenga esta función habilitada. El procedimiento es:
- Ingresar a Ajustes > WiFi > Opciones avanzadas.
- Seleccionar Botón WPS.
- Presionar el botón físico WPS en el router.
- Esperar unos segundos: el celular se conecta automáticamente.
Qué tener en cuenta
Si el código QR del router corresponde a una contraseña antigua, no funcionará.
En algunos equipos, la función WPS puede estar desactivada por seguridad.
Ambos métodos requieren acceso físico al router, por lo que no sirven en redes públicas como las de aeropuertos o bares.
Con estas herramientas, la próxima vez que necesites conectarte al WiFi en la casa de alguien y nadie sepa la clave, podrás hacerlo de manera rápida y sin complicaciones.