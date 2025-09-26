Cierre del Septiembre Musical y Concurso del Sánguche de Milanesa en la plaza Independencia

La cultura se vivirá a pleno este fin de semana en Tucumán y la gran celebración empezará este viernes con un evento que de triple convocatoria. Los vecinos podrán disfrutar de una multiplicidad de actividades al aire libre y de forma gratuita en el corazón de la ciudad. Este viernes, desde las 16, se llevará a cabo el mega evento.
La Expo Turismo organizada por el Ente Tucumán Turismo dará apertura a la jornada. Luego el programa Tucumán Danza llegará con 5.500 bailarines que mostrarán sus destrezas. También estará presente el plato típico por excelencia de Tucumán con los ganadores del Concurso del Sánguche de Milanesa, organizado por el “Mocho” Viruel.
El cierre musical y popular estará acompañado de danza y gastronomía en el corazón popular de la provincia. La organización estuvo a cargo del Ministerio del Interior, el Ente de Turismo y el Ente Cultural de la Provincia.
Expo Turismo
La gran apertura estará a cargo de la Expo Turismo, organizada por el Ente Tucumán Turismo, una propuesta que invita a descubrir la riqueza turística, cultural y económica de la provincia a través de stands con gastronomía, artesanías y actividades interactivas. Además, se presentarán cantantes de diferentes localidades como Tafí Viejo, Talapazo, El Chañar, Yerba Buena, Aguilares, San Javier, Lules, Santa Ana, Alpachiri, San Pedro de Colalao, Amaicha, Famaillá, Choromoro y Trancas.
Fin de semana cultural en la plaza Independencia
Tucumán Danza
Desde las 20 horas, la danza folklórica será protagonista con un encuentro organizado por el Ente Cultural de Tucumán, que reunirá a alrededor de 5.500 bailarines de todo el país quienes rodearán la Plaza Independencia, en un despliegue que marcará récord de participación. Se sumarán 200 academias de danza que ocuparán las calles aledañas a Plaza Independencia para coronar esta gran fiesta popular.
Canta Tucumán
A partir de las 21 horas, llegará la gran final del Concurso “Canta Tucumán”, que reunió a jóvenes promesas del folklore de distintas localidades de la provincia. El jurado integrado por Rubén Cruz, Cecilia Paliza y La Yunta tendrá la difícil tarea de elegir a los tres mejores intérpretes.
Concurso del Sánguche de Milanesa
Los ganadores del Concurso Provincial del Sánguche de Milanesa, organizado por el Mocho Viruel con el apoyo del Ministerio del Interior, estarán presentes alrededor de la Plaza Independencia durante el cierre del Septiembre Musical, ofreciendo sus creaciones para que el público pueda disfrutar de este clásico tucumano mientras acompaña la gran fiesta cultural.