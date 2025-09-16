Luck Ra y La Konga darán un show gratuito en Tucumán este mes

Cómo sacar entradas para la Gran Fiesta de la Ciudad

Las entradas ya pueden conseguirse de forma libre y gratuita de manera virtual (link al final de la nota). Al ingresar a la página –desde un celular o una computadora– y luego dirigirse al botón “Obtener entrada”. Allí, la plataforma redirigirá a un formulario donde el interesado deberá completar con sus datos personales y datos de contacto como mail y número de teléfono. Una vez confirmada la compra –que tiene $0 de costo–, recibirá un correo con el código de ingreso que no deberá extraviarse.