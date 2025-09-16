Luck Ra y La Konga darán un show gratuito en Tucumán este mes

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán alista los preparativos para celebrar una gran fiesta el próximo 28 de septiembre. Por eso ya se confirmó la cartelera de lujo que tendrá la Gran Fiesta de la Ciudad y que animará a todos los vecinos y visitantes. Las entradas para los shows pueden conseguirse de forma gratuita.
Esta mañana, la Dirección de Comunicación municipal confirmó la ansiada cartelera para celebrar el 340° cumpleaños de San Miguel de Tucumán. Como parte del espectáculo se presentarán artistas locales y nacionales. Además, se anunció la participación de los feriantes municipales y algunas sorpresas.
Luck Ra, La Konga y más artistas en Tucumán
La convocatoria del aniversario de la ciudad está pautada para el próximo domingo 28 de septiembre, pero la fecha original es el 29, Día de la Ciudad, en que se recuerda el traslado de San Miguel de Tucumán desde Ibatín hasta su actual ubicación. Las familias y amigos podrán ir al Hipódromo para divertirse a partir de las 14, pero las actividades iniciarán recién a las 16.
Entre los artistas se presentarán las bandas La Wai Fai, Las Cuatro Cuerdas, Los Avelinos 3G, Malamba y 4G Beatles. También pondrá música el DJ Gonzalo Apadula y subirán a escena los solistas Adriana Tula, Sofía Ascárate, Esteban Martínez Mirabella, Poly Argañaraz, José Arcuri, Negro Burgo y Cecilia Paliza.
Además, para el gran cierre de la noche, el broche de oro estará a cargo de los artistas del ritmo tropical. La culminación del evento llegará de la mano de La Konga y el actual jurado del reality “La Voz”, Luck Ra. Animarán el evento los acróbatas Lisandro Goytía y Judith López y los actores Santiago Guaraz y Patxi Salas. Acompañarán emprendedores y gastronómicos de las Ferias Municipales.
Cómo sacar entradas para la Gran Fiesta de la Ciudad
Las entradas ya pueden conseguirse de forma libre y gratuita de manera virtual (link al final de la nota). Al ingresar a la página –desde un celular o una computadora– y luego dirigirse al botón “Obtener entrada”. Allí, la plataforma redirigirá a un formulario donde el interesado deberá completar con sus datos personales y datos de contacto como mail y número de teléfono. Una vez confirmada la compra –que tiene $0 de costo–, recibirá un correo con el código de ingreso que no deberá extraviarse.
Link para sacar entradas: fiestadelaciudad.smt.gob.ar