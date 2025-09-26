Cómo conseguir las últimas entradas gratuitas para ver a Luck Ra y La Konga en Tucumán

Pero las entradas se agotaron este jueves, por lo que el formulario para conseguirlas mediante la web ya no está disponible. Valenzuela indicó, sin embargo, que aún se están entregando los últimos tickets físicos con QR en el Palacio Municipal de 9 de Julio 580 y en el Teatro Rosita Ávila en Las Piedras 1500. Los primeros en llegar serán quienes se queden con ellas, por lo que no se puede garantizar el ingreso a todos los que vayan a buscarlas.