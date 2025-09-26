Secciones
Cómo conseguir las últimas entradas gratuitas para ver a Luck Ra y La Konga en Tucumán

El ingreso al show estará habilitado únicamente para quienes tengan el código QR.

Cómo conseguir las últimas entradas gratuitas para ver a Luck Ra y La Konga en Tucumán Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 1 Hs

Este lunes 29 de septiembre, San Miguel de Tucumán celebra el 340° aniversario de su traslado desde Ibatín, donde anteriormente estaba emplazada. Por eso, la Municipalidad organizó la Gran Fiesta de la Ciudad que tendrá stands de emprendedores y un enorme escenario con shows gratuitos. Aunque las entradas se agotaron ayer, aún hay una forma de conseguirlas.

La fiesta será este domingo 28 en el predio del Hipódromo de Tucumán –avenida Leguizamo 800– desde las 16 hasta pasada la medianoche. Los shows se dividirán en dos instancias. La primera, denominada Orgullo Tucumano, que contará con la participación de artistas locales y, la segunda, que tendrá el cierre de La Konga y Luck Ra.

Cómo conseguir las últimas entradas para ver a La Konga y Luck Ra

La secretaria de Cultura de la Municipalidad, Soledad Valenzuela, estuvo en diálogo con Matías Auad, periodista de LA GACETA Play. La mandataria hizo énfasis en que los interesados en ver los shows podrán ingresar únicamente presentando el código QR que se gestionó desde la semana pasada en la página de la Municipalidad.

Pero las entradas se agotaron este jueves, por lo que el formulario para conseguirlas mediante la web ya no está disponible. Valenzuela indicó, sin embargo, que aún se están entregando los últimos tickets físicos con QR en el Palacio Municipal de 9 de Julio 580 y en el Teatro Rosita Ávila en Las Piedras 1500. Los primeros en llegar serán quienes se queden con ellas, por lo que no se puede garantizar el ingreso a todos los que vayan a buscarlas.

Música, comidas y artesanos en la Gran Fiesta de la Ciudad

La entrada se habilitará a las 16 mediante dos accesos peatonales. La avenida Leguizamo permanecerá con el tránsito cortado. Los shows de artistas locales empezarán por la tarde. Subirán al escenario La Wai Fai, Las Cuatro Cuerdas, Los Avelinos 3G, Malambra, 4G Beatles, Adriana Tula, Sofía Asárate, Esteban Martínez Mirabella, Poly Argañaraz, José Arcuri y el Negro Burgo. También se presentarán los hermanos Olmos, participantes tucumanos de La Voz Argentina 2025.

Cerca de las 21 empezará la movida tropical cuando La Konga se apropie del escenario y se espera que el show de Luck Ra empiece en torno a las 23. A la medianoche, Cecilia Paliza cerrará con el broche de oro cantando el Feliz Cumpleaños a la ciudad. Durante toda la jornada habrá más de 280 emprendedores que rodearán todo el predio. Se ofrecerán bebidas, comidas y artesanías.

Se espera una afluencia de 30.000 personas que corresponde a la cantidad de entradas que se entregaron. Según Valenzuela, el tope tiene que ver con la capacidad que la Municipalidad puede asegurar. No se podrá ingresar con sillas, reposeras, bancos plegables, elementos metálicos, botellas, conservadoras ni nada que pueda representar un objeto contundente.

