Muerte en avenida Sarmiento al 1.200: prisión preventiva para el acusado de matar a Federico Toledo

Se realizó este lunes la audiencia de control de aprehensión, formalización de la investigación, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción en contra de Santiago Leonel Budini (22), acusado de golpear y causar la muerte de Federico Toledo (20) el sábado pasado a la salida de un boliche en avenida Sarmiento al 1.200 de la capital.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale y representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Luz Becerra, quien imputó a Budini como presunto autor del delito de homicidio simple con dolo eventual en perjuicio de Toledo y en concurso real con homicidio simple con dolo eventual en grado de tentativa en perjuicio de Mateo Marti, amigo de la víctima. “Esta calificación es provisoria; posteriormente se va a dilucidar si corresponde o no cambiarla por otra figura”, aclaró la funcionaria judicial.
De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando Toledo y sus amigos salían del local bailable Howards. En la vereda de enfrente se inició una discusión entre Budini y el grupo. El imputado, que contaba con conocimientos de boxeo, taekwondo y MMA, golpeó primero a Marti, provocándole fractura de nariz, y luego a Toledo, quien cayó pesadamente al suelo y murió en el lugar.
Becerra subrayó la gravedad del caso: “Se trata de un hecho particularmente grave, de violencia inusitada a la salida de un boliche, donde todos los testigos refieren que Toledo ni siquiera lo golpeó a Budini. Además, coinciden en esta actitud desafiante del imputado, que regresó burlándose de lo que había hecho y luego se dio a la fuga”.
El informe preliminar de autopsia indicó que Toledo sufrió una gran hemorragia subaracnoidea en cerebro y cerebelo, con probable traumatismo encefalocraneano grave y broncoaspiración. La Fiscalía sostuvo que existen riesgos procesales de fuga y entorpecimiento, por lo que solicitó la prisión preventiva. La jueza interviniente hizo lugar al pedido y ordenó el inmediato alojamiento de Budini en una unidad del Servicio Penitenciario.
Testimonios en la audiencia
- Budini: “Quiero pedirle disculpas a las familias de los chicos. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. No puedo dormir hace dos días. Si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría. Estoy muy apenado. Sé que es un daño irreparable que les he causado, pero lo único que pido es que si encuentran el perdón, me lo den”.
- Mateo Marti (amigo de la víctima): “Es una persona con la que no se podía resolver dialogando. Lo único que le dije es que se porte bien con mi amigo. Se paró y me dio una piña. Después volvió al lugar a denigrarlo cuando ya estaba tirado inconsciente. Una persona así no puede estar suelta, más si sabía pegar”.
- Padre de Toledo: “Lo único que quiero pedir es justicia por mi hijo, que era una excelente persona. A la persona que lo asesinó no le creo nada. Lo que él siente no es arrepentimiento, sino miedo a una condena”.
La investigación continuará con la producción de pruebas clave: el informe definitivo de autopsia, el análisis de cámaras de seguridad de la zona, pericias químicas y técnicas, así como nuevas declaraciones testimoniales.