Muerte en avenida Sarmiento al 1.200: prisión preventiva para el acusado de matar a Federico Toledo

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale y representada en la audiencia por la auxiliar de fiscal Luz Becerra, quien imputó a Budini como presunto autor del delito de homicidio simple con dolo eventual en perjuicio de Toledo y en concurso real con homicidio simple con dolo eventual en grado de tentativa en perjuicio de Mateo Marti, amigo de la víctima. “Esta calificación es provisoria; posteriormente se va a dilucidar si corresponde o no cambiarla por otra figura”, aclaró la funcionaria judicial.