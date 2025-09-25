Supermercadistas recibieron listas con aumentos de hasta 7% en medio de la volatilidad del dólar

Tras la volatilidad cambiaria de las últimas semanas, las cadenas de supermercados alertaron sobre tensiones con muchos proveedores debido a nuevas listas de precios que comenzaron a llegar a las sucursales, especialmente en productos cuyos valores están más atados al dólar. Si bien las medidas de los últimos días lograron calmar los mercados, la derrota que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses provocó que algunas compañías, especialmente aceiteras, enviaran a los supermercados aumentos cercanos al 7%.
En ese marco, desde el sector expresaron su preocupación y pidieron que se retrotraigan los incrementos, en un contexto de consumo deprimido. La advertencia se dio específicamente en las cadenas del interior nucleadas en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).
En un comunicado, las cadenas del interior señalaron: “Ante las actuales condiciones de volatilidad de los mercados, registradas en los últimos días, recomendamos extrema prudencia a los proveedores y aconsejamos a los asociados supermercadistas actuar de manera decidida en defensa de sus clientes, rechazando aumentos de precios especulativos”.
“A nuestros proveedores les sugerimos que observen atentamente lo que está sucediendo en el mercado y procedan en consecuencia. A aquellos que aumentaron sus precios para cubrirse de las fluctuaciones cambiarias de las últimas semanas, les pedimos que los retrotraigan, porque el mercado no reconocerá aumentos injustificados”, agregaron consignó Infobae.
El presidente de FASA, Victor Palpacelli, detalló que las subas provinieron principalmente de las yerbateras, aceiteras y algunos molinos harineros, con un incremento promedio del 7%. Explicó que la situación se da en un contexto complejo, donde la demanda aún no se ha recuperado.
En los mayoristas, se registraron aumentos del 7% en aceites y galletitas (hasta 8%), entre 2,7% y 7% en yerba según la marca, 5,5% en alcohol etílico y 6% en golosinas. Por el contrario, una empresa de cuidado personal redujo sus precios en 2,5%.
El comunicado de CAS y FASA también destacó: “A quienes no aumentaron sus precios, más allá de situaciones puntuales justificadas, les decimos que los acompañamos en su actitud prudente, que además se ve plenamente justificada ante la caída de la demanda que todos estamos sufriendo”.
“A nuestros asociados, les aconsejamos no convalidar aumentos de aquellos proveedores que buscan cubrirse anticipadamente de una situación de crisis, que al día de hoy parece superada, considerando los acontecimientos recientes”.
Sobre la política de precios, indicaron: “Los empresarios argentinos debemos erradicar totalmente el viejo hábito de aumentar los precios ‘por si acaso’. En ese sentido seguiremos actuando como un ‘escudo protector’ para que nuestros clientes sigan confiando en nosotros”.
El impacto de la volatilidad cambiaria
Por último, instaron a las autoridades a actuar con decisión: “Para implementar las medidas que exige la actual situación del país, más allá de las urgencias electorales. Defender el poder adquisitivo de la población, impulsar el consumo interno, incentivar la inversión y el empleo y encarar sin dilación las reformas impositiva y laboral. Son algunas de las tareas a llevar adelante con urgencia, algo en lo que -sin lugar a dudas- contarán con el firme apoyo del empresariado nacional, en especial, de los Súper Argentinos”.
“A la población, le agradecemos la confianza que nos dispensa día a día visitando nuestros locales. La opinión pública es consciente de que no somos formadores de precios, que trasladamos los costos que nos imponen nuestros proveedores de productos y servicios. Por ello, reiteramos que nuestra misión como supermercadistas es brindar siempre el mejor servicio y los precios más convenientes del mercado”, sentenciaron.