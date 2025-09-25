Supermercadistas recibieron listas con aumentos de hasta 7% en medio de la volatilidad del dólar

Por último, instaron a las autoridades a actuar con decisión: “Para implementar las medidas que exige la actual situación del país, más allá de las urgencias electorales. Defender el poder adquisitivo de la población, impulsar el consumo interno, incentivar la inversión y el empleo y encarar sin dilación las reformas impositiva y laboral. Son algunas de las tareas a llevar adelante con urgencia, algo en lo que -sin lugar a dudas- contarán con el firme apoyo del empresariado nacional, en especial, de los Súper Argentinos”.