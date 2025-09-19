El Central interviene ante la volatilidad del dólar: “El único punto claro hoy es la incertidumbre”

El dólar volvió a estar en el centro de la escena financiera esta semana, con el Banco Central realizando fuertes intervenciones ante la creciente volatilidad. Gabriel Fridrij, economista, explicó a LA GACETA que la situación refleja una economía que “se fue complejizando a medida que las últimas semanas avanzaban” y aclaró que los puntos clave están atados a la política del gobierno y su manejo de las variables monetarias.