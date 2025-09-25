El dólar oficial cerró a $1.355 en el Banco Nación, el valor más bajo desde fines de agosto

El dólar oficial profundizó la tendencia a la baja que registró en las últimas ruedas al finalizar a $1.355 para la venta y a $1.305 para la compra en el Banco Nación (BNA), lo que implicó una caída de cinco unidades respecto del día anterior. Durante la mañana de este jueves, la divisa estadounidense llegó a ofrecerse a $1.345.
Según datos del Banco Central (BCRA), en el promedio de entidades financieras el billete minorista finalizó a $1.354,03 para la venta, con una baja de $13,92 o 1%, y a $1.305,05 para la compra.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.337, apenas 50 centavos por debajo del miércoles. En las primeras horas de la jornada el dólar oficial tocó un piso de $1.318.
Por su parte, el dólar "blue" registró una suba de cinco pesos o 0,4% en el día y cerró a $1.410 para la venta, luego de haberse negociado en un mínimo de $1.395 durante la mañana.
El Banco Central profundiza la baja de tasas impulsado por el respaldo internacional y el ingreso de divisas del agro
Con el respaldo de Estados Unidos y un flujo récord de dólares proveniente del sector agropecuario, el Gobierno nacional consolida una estrategia para estabilizar el mercado cambiario. El Banco Central (BCRA) aceleró el ritmo de reducción de las tasas de interés de corto plazo, llevándolas al 25%, mientras que el dólar retrocedió a niveles previos a las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.
Mientras la atención global se centraba en la política económica estadounidense, el BCRA dio un paso significativo hacia la normalización de la economía local. Durante la jornada del miércoles, la autoridad monetaria recortó las tasas de interés de corto plazo en 10 puntos porcentuales, situándolas en el 25%.
Esta medida impactó directamente en el tipo de cambio, que cayó por debajo de los $1.350, al recuperar valores anteriores a los comicios legislativos bonaerenses.
La reducción de tasas se materializó a través de una disminución en la postura tomadora del BCRA en los pases pasivos a un día en las ruedas simultáneas de BYMA. Este movimiento generó un efecto cascada, al recortar también los retornos de otros instrumentos de corto plazo, como las cauciones, cuyo rendimiento diario descendió al 22%.
Cabe recordar que estas tasas de retorno habían alcanzado picos cercanos al 80% a principios de mes, en un contexto marcado por la fuerte volatilidad financiera y una creciente presión sobre el tipo de cambio. El nivel actual se alinea más con el promedio previo al desarme de las Letras de Liquidez (Leliqs).
Según un informe de la consultora 1816, el Gobierno podría estar capitalizando el cambio favorable en las condiciones del mercado, impulsado por el apoyo de Estados Unidos al programa económico de la administración libertaria, para continuar reduciendo las tasas de interés (que ya se encuentran por debajo del 29% que ofrecían las Leliqs) o para contener, e incluso bajar, el precio del dólar spot.