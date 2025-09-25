El dólar oficial cerró a $1.355 en el Banco Nación, el valor más bajo desde fines de agosto

Según un informe de la consultora 1816, el Gobierno podría estar capitalizando el cambio favorable en las condiciones del mercado, impulsado por el apoyo de Estados Unidos al programa económico de la administración libertaria, para continuar reduciendo las tasas de interés (que ya se encuentran por debajo del 29% que ofrecían las Leliqs) o para contener, e incluso bajar, el precio del dólar spot.