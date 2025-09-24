Secciones
Histórico: el primer vuelo directo desde Panamá aterrizará en Tucumán durante la madrugada

Desde el 25 de septiembre, Copa Airlines operará la nueva ruta con tres frecuencias semanales, que conectarán a la provincia con el mundo.

IMAGEN GENTILEZA @SpottersArg IMAGEN GENTILEZA @SpottersArg
Hace 22 Min

En la madrugada del jueves 25 de septiembre, Tucumán vivirá un hecho histórico: el primer vuelo de Copa Airlines aterrizará en el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, marcando un hito en la conectividad aérea de la provincia. La nueva ruta, que unirá Tucumán con Panamá con tres frecuencias semanales, promete fortalecer el turismo, el comercio y la industria local.

El gobernador Osvaldo Jaldo destacó que la apertura de la ruta representa “una apuesta por el futuro de Tucumán, que permitirá dinamizar la economía, generar empleo e impulsar sectores vinculados con el turismo, la industria y el comercio”. La gestión se realizó de manera conjunta entre el Gobierno provincial, el Ente Tucumán Turismo (ETT), la Cámara de Turismo de Tucumán (CAMTUC), Aeropuertos Argentina y la propia aerolínea panameña.

Una bienvenida a la tucumana

El vuelo inaugural, que arribará a las 00:34, será recibido con el tradicional “bautismo de agua” por parte de los bomberos del aeropuerto. Autoridades provinciales, intendentes, representantes del sector privado y de Copa Airlines estarán presentes para darle la bienvenida.

Para agasajar a los pasajeros internacionales, entre ellos agencias de viajes y medios de prensa de Latinoamérica y Estados Unidos, se organizó un recibimiento con música folklórica, un ballet tradicional, empanadas, sánguches de milanesa y productos regionales. Además, se entregarán presentes a los visitantes y a los pasajeros que partirán de regreso a Panamá a la 1:50 de la madrugada.

Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo, resaltó la trascendencia de la ruta. “Desde el inicio de la gestión, uno de los objetivos principales fue mejorar la conectividad aérea. Con Copa Airlines, damos un paso gigante para mostrar al mundo lo que Tucumán tiene para ofrecer en turismo, cultura, industria y producción”.

Conexión con el mundo

Copa Airlines operará tres vuelos semanales entre Tucumán y el Hub de las Américas en Panamá, ofreciendo conexión a 88 destinos en 33 países de Norte, Centro y Sudamérica, además del Caribe. Los vuelos desde Panamá partirán los lunes, miércoles y sábados a las 16:35 (hora local), llegando a Tucumán a las 00:34. En sentido inverso, despegarán desde Tucumán los martes, jueves y domingos a la 1:50, arribando a Panamá a las 5:35 (hora local).

