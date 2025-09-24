Histórico: el primer vuelo directo desde Panamá aterrizará en Tucumán durante la madrugada

Para agasajar a los pasajeros internacionales, entre ellos agencias de viajes y medios de prensa de Latinoamérica y Estados Unidos, se organizó un recibimiento con música folklórica, un ballet tradicional, empanadas, sánguches de milanesa y productos regionales. Además, se entregarán presentes a los visitantes y a los pasajeros que partirán de regreso a Panamá a la 1:50 de la madrugada.