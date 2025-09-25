Grounding: los motivos por los que deberías caminar descalzo en diferentes etapas de tu vida

En etapas más avanzadas como la adolescencia, caminar descalzos continúa ayudando a mantener una buena postura por el buen posicionamiento de los pies en el suelo. Disminuye la tensión en las plantas y en la espalda porque libera la compresión de los calzados ajustados. En las escuelas puede aplicarse para reducir el estrés de los estudiantes. Se debe evitar caminar sin calzado en espacios públicos para evitar desarrollar hongos.