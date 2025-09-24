Cuánto hay que caminar por día para prevenir la diabetes, según Harvard

Un estudio realizado por la Universidad de Harvard reveló que caminar 15 minutos al día a paso ligero es suficiente para combatir los efectos del azúcar en el cuerpo. De acuerdo con esta investigación, una caminata corta, pero constante, ayuda a reducir a la mitad los efectos de las sustancias azucaradas. Además, esta actividad física tiene el beneficio añadido de mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés, lo que, a su vez, disminuye los antojos de alimentos poco saludables.