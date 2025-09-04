¿Entrenar descalzo es mejor para tu salud?: una nueva tendencia que marca la diferencia

¿Entrenar descalzo es mejor que con calzado?

Entrenar descalzo en el gimnasio se ha convertido en una tendencia popular para quienes buscan mejorar su rendimiento físico. De acuerdo con un informe de Women’s Health, cada vez más expertos en fitness recomiendan esta práctica debido a sus beneficios en la estabilidad, la movilidad y la prevención de lesiones. No obstante, es crucial ser conscientes de los riesgos que implica si no se realiza una transición correcta.