Sueño saludable: ¿es bueno leer en la cama antes de dormir?

¿Es bueno leer antes de dormir?

Los especialistas que no recomiendan leer antes de dormir, alegan que las historias de la lectura pueden estimular sobremanera la mente. En este sentido, pueden aparecer condicionantes que instalen preocupaciones, dudas e incluso pongan a la persona en estado de alerta. Pero, el nivel de estímulo al que se exponga una persona, dependerá del tipo de contenido que elija. Una lectura podría compararse, por ejemplo, a cualquier tipo de contenido que se reproduzca en las redes sociales.