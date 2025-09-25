Secciones
Sueño saludable: ¿es bueno leer en la cama antes de dormir?

Tomar un libro puede ser diferente a consumir contenido en las redes sociales.

Hace 1 Hs

Después de un día largo y agotador, una lectura en la cama parece una buena opción para relajar, descomprimir tensiones y desconectar del ritmo de la jornada. Son muchas las personas que aprovechan el momento previo a dormir para leer y se trata de una práctica que puede incorporarse en cualquier momento de la vida.

Aunque a simple vista parece una actividad conveniente, son muchos los especialistas que sostienen que leer antes de dormir trae algunos perjuicios. Sin embargo, entre los mismos médicos no hay un consenso respecto a lo que representa agarrar un libro y avanzar algunas páginas.

¿Es bueno leer antes de dormir?

Los especialistas que no recomiendan leer antes de dormir, alegan que las historias de la lectura pueden estimular sobremanera la mente. En este sentido, pueden aparecer condicionantes que instalen preocupaciones, dudas e incluso pongan a la persona en estado de alerta. Pero, el nivel de estímulo al que se exponga una persona, dependerá del tipo de contenido que elija. Una lectura podría compararse, por ejemplo, a cualquier tipo de contenido que se reproduzca en las redes sociales.

Pero, por otra parte, están quienes sostienen que la lectura puede producir un cambio en el estado de ánimo de las personas. Esta actividad puede beneficiar la mente y evitar malestares como el insomnio y una disminución en la calidad del sueño. Aunque es innegable que la lectura estimula la mente, también se comprobó que permite reducir el estrés, mejorando las condiciones para un sueño profundo.

Beneficios de leer antes de dormir

Disminuye el estrés

La Organización Mundial de la Salud asegura que el estrés origina el 12% de las dolencias. Seis minutos de lectura diaria reducen el estrés hasta en un 60% porque ralentiza el ritmo cardíaco y alivia la tensión muscular.

Combate el insomnio

Leer aproximadamente media hora antes de dormir ayuda a calmar la mente y conciliar el sueño.

Ejercita el cerebro

La lectura nocturna ejercita el cerebro a nivel físico, permite tener una mejor memoria y una mayor rapidez de respuesta. Además, el cerebro se nutre de conocimiento con cada noche de lectura.

Promueve la relajación

Para lograr que la lectura relaje, es importante adquirir el hábito de leer antes de dormir. De este modo, se evita la estimulación contraria de la que habla los médicos que no recomiendan esta actividad. Cuando forma parte de una rutina, el cerebro entiende que se trata de un paso previo en el ritual de dormir.

