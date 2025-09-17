Este hábito tan simple y fácil puede ayudarte a dormir por más tiempo, según un estudio

30 minutos más: hacer actividad física puede hacer el sueño más prolongado

Para resolver la inquietud, los participantes fueron divididos en dos grupos, uno de ellos realizó primero las intervenciones de actividad física por la tarde para luego al otro día permanecer sentado por cuatro horas en la tarde, comenzando con desde las 17:00 horas. El otro grupo comenzó con momentos de inactividad y luego de actividad. Una vez que los datos fueron recolectados y analizados, se revelaron los resultados. Estos demostraron que en las noches en que los participantes realizaban pausas de actividad dormían en promedio 29.3 minutos más comparado con la noche posterior donde pasaban cuatro horas sentados.