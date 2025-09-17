Secciones
Este hábito tan simple y fácil puede ayudarte a dormir por más tiempo, según un estudio

Realizar esta actividad por las tardes puede aumentar hasta 30 minutos nuestro tiempo de sueño.

Existen una serie de factores que inciden ampliamente en la calidad de nuestro descanso. A la vez, un buen descanso supone grandes beneficios para la salud entre los que se encuentra un sistema inmune eficiente así como una piel más saludable. A la vez puede reducir la presión arterial y ayudar a mantener un peso corporal saludable. Un simple hábito se ha relacionado con la capacidad de conciliar un sueño reparador y ese es el ejercicio que se realiza en un horario específico.

Se ha comprobado que el ejercicio es capaz de ayudarnos a dormir mejor. De acuerdo con la Guía de Actividad Física para los Americanos, realizar actividad física regular puede mejorar la calidad de sueño, promover un descanso más profundo, reducir la somnolencia en las horas de vigilia y disminuir la necesidad de asistencia para dormir. Sin embargo, existen horarios específicos donde realizar el ejercicio resulta más beneficioso. Un estudio publicado en la revista BMJ Open Sport & Exercise Medicine en julio de este año destaca cuál es el mejor momento para realizar actividad y de qué manera incide en nuestra calidad de sueño.

Un estudio demostró que hacer actividad por la tarde aumenta los tiempos de sueño

Este estudio se basó en 28 individuos de Nueva Zelanda donde el 71% eran mujeres entre las edades de 19 y 39 años. Entre los requisitos para participar se encontraba su rutina diaria. Un día normal de los participantes debía incluir más de cinco horas sentado durante el día y al menos dos horas en la tarde. Las personas debieron participar en una sesión introductoria donde se les explicaría qué tipos de ejercicios debían realizar durante el período de la investigación.

La actividad física así como los momentos de sueño de los participantes fueron registrados con un acelerómetro que utilizaron por 24 horas por un período de siete días. A la misma vez utilizaron un diario para apuntar el momento en que se iban a dormir y en los que se despertaban.

Los propósitos de los investigadores eran resolver la hipótesis que establecía que disminuir el tiempo que se pasaba sentado durante la tarde con ejercicio de resistencia podría beneficiar la calidad y cantidad de sueño. Específicamente, los estudiosos deseaban saber si realizar series de ejercicios de resistencia de tres minutos cada 30 minutos distribuidos en cuatro horas podría impactar en el sueño, comparado con la inactividad en ese período.

30 minutos más: hacer actividad física puede hacer el sueño más prolongado

Para resolver la inquietud, los participantes fueron divididos en dos grupos, uno de ellos realizó primero las intervenciones de actividad física por la tarde para luego al otro día permanecer sentado por cuatro horas en la tarde, comenzando con desde las 17:00 horas. El otro grupo comenzó con momentos de inactividad y luego de actividad. Una vez que los datos fueron recolectados y analizados, se revelaron los resultados. Estos demostraron que en las noches en que los participantes realizaban pausas de actividad dormían en promedio 29.3 minutos más comparado con la noche posterior donde pasaban cuatro horas sentados.

Aunque 29 minutos no parezca un número significativo, diversos estudios han destacado que dormir 30 minutos más puede tener impactos positivos en nuestra salud, sobre todo si en nuestra rutina no disponemos del tiempo para dedicarlo a un descanso más prolongado. Así 30 minutos por noche añade más de 3.5 horas de descanso a la semana lo que al final concluye en 182 horas más de sueño al año.

