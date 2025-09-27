¡Cuidado! Tres frutas que debes evitar comer antes de ir a dormir

El especialista subraya que la clave está en la elevada cantidad de agua presente en estas frutas. “Al ser alimentos con un porcentaje tan elevado de agua, cuando los consumes antes de dormir, tu cuerpo los absorbe y los procesa con gran rapidez”, explicó. Este proceso provoca un aumento en la producción de orina durante la noche, lo que obliga a los riñones a mantenerse activos y con frecuencia interrumpe el sueño profundo debido a la necesidad de levantarse al baño.