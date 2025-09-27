¡Cuidado! Tres frutas que debes evitar comer antes de ir a dormir

Cada vez más personas buscan llevar una dieta saludable incorporando alimentos frescos y naturales. Pero vale aclara que no todos los productos que forman parte de una buena alimentación resultan adecuados en cualquier momento del día. Así lo advirtió el doctor José Manuel Felices, especialista en radiología, quien a través de su cuenta de TikTok explicó por qué ciertas frutas pueden alterar el descanso si se consumen justo antes de ir a la cama.
En uno de sus videos más vistos, Felices hizo foco en un hábito común durante las épocas más cálidas: comer sandía, melón o ananá en horario nocturno. Aunque estas frutas son reconocidas por su aporte de vitaminas y minerales, su consumo previo al descanso puede generar inconvenientes relacionados con la calidad del sueño.
El especialista subraya que la clave está en la elevada cantidad de agua presente en estas frutas. “Al ser alimentos con un porcentaje tan elevado de agua, cuando los consumes antes de dormir, tu cuerpo los absorbe y los procesa con gran rapidez”, explicó. Este proceso provoca un aumento en la producción de orina durante la noche, lo que obliga a los riñones a mantenerse activos y con frecuencia interrumpe el sueño profundo debido a la necesidad de levantarse al baño.
El ananá y sus componentes
Más allá de su alto contenido de agua, el ananá presenta características adicionales que pueden influir en el descanso. Según detalla Felices, esta fruta tropical contiene bromelina, una enzima con propiedades digestivas y antiinflamatorias. Si bien puede ser muy útil tras una comida abundante, su efecto estimulante por la noche puede resultar contraproducente.
El ananá también aporta triptófano, un aminoácido vinculado a la síntesis de serotonina y melatonina, dos hormonas fundamentales para regular el ciclo del sueño. No obstante, “la acción estimulante de la bromelina puede neutralizar estos efectos, haciendo que el cuerpo se active en lugar de prepararse para el descanso”, puntualiza el médico.
Por eso, Felices recomienda reservar el consumo de ananá para horarios más tempranos. “Lo que es bueno para el cuerpo durante el día, no siempre es lo mejor antes de ir a dormir. El ananá, por ejemplo, es fantástico para una comida o como postre después de una comida copiosa, ya que ayuda a la digestión. Pero por la noche, cuando el organismo se prepara para ralentizar sus funciones, su consumo puede ser contraproducente”.
Horarios recomendados para aprovechar los beneficios del ananá
La advertencia no implica eliminar estas frutas de la dieta saludable, sino ajustar el momento en que se ingieren. Los expertos coinciden en que lo ideal es consumir sandía, melón y ananá durante la mañana o en la merienda, cuando el organismo tiene más tiempo para metabolizar tanto el agua como los azúcares naturales que contienen. De esa forma, se aprovechan sus beneficios sin que interfieran en el descanso nocturno.