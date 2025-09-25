Tucumán recibió con música, danza y mucho sabor local al primer vuelo de Copa Airlines

Una fiesta de folclore, aromas tentadores y productos regionales marcaron la llegada del vuelo inaugural de Copa Airlines a Tucumán. El Ente Tucumán Turismo (ETT) organizó una cálida bienvenida en el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, lo que transformó la terminal en un escaparate de la cultura y gastronomía provincial.
La música folclórica resonó en el aeropuerto mientras los pasajeros, tanto tucumanos que regresaban a casa como visitantes internacionales, eran recibidos con empanadas humeantes, sándwiches de milanesa que evocaron recuerdos de infancia, y una degustación de productos regionales que anticipó la riqueza culinaria de la provincia.
"La llegada de este vuelo es una ventana al mundo para Tucumán", afirmó Domingo Amaya, presidente del Ente de Turismo. "Queremos que los pasajeros se lleven una probadita de nuestra esencia, que sientan la calidez de nuestra gente y la riqueza de nuestra tierra", agregó.
Un presente para recordar
La delegación de agencias de viajes y medios de prensa, que llegó en el vuelo inaugural, se llevó consigo un obsequio de productos regionales, un testimonio del talento y la creatividad de los emprendedores tucumanos. Además, los pasajeros que partieron hacia Panamá recibieron un presente para recordar su paso por la provincia.
Lla llegada de este vuelo significó mucho más que una simple conexión aérea. "Trato de venir varias veces al año a visitar a mi familia, y este vuelo me simplifica la vida", expresó Solana Albarracín, tucumana residente en Orlando, Florida. "Extraño muchísimo mi provincia, ¡y estas empanadas son un sueño!" Adriana Rubinstein, otra tucumana que reside en Estados Unidos, compartió su entusiasmo: "Esperé este vuelo desde que lo anunciaron. Ahora todo es mucho más fácil", dijo.
La conexión internacional también atrajo a nuevos visitantes, como María Muñoz, quien viajó desde México con sus hijos. "Encontré una oferta muy buena para conocer Argentina y me interesó especialmente el norte. Quiero recorrer toda esta región y también visitar Buenos Aires", comentó emocionada.
La llegada del primer vuelo de Copa Airlines no solo representó un avance en la conectividad de Tucumán, sino también una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural, gastronómica y humana que caracteriza a esta provincia.