Tucumán recibió con música, danza y mucho sabor local al primer vuelo de Copa Airlines

Lla llegada de este vuelo significó mucho más que una simple conexión aérea. "Trato de venir varias veces al año a visitar a mi familia, y este vuelo me simplifica la vida", expresó Solana Albarracín, tucumana residente en Orlando, Florida. "Extraño muchísimo mi provincia, ¡y estas empanadas son un sueño!" Adriana Rubinstein, otra tucumana que reside en Estados Unidos, compartió su entusiasmo: "Esperé este vuelo desde que lo anunciaron. Ahora todo es mucho más fácil", dijo.