Sánchez y Canelada piden al Congreso que declare la emergencia hídrica y sanitaria en Tucumán

Por su parte, Canelada recordó que hace ocho años vienen dando pelea contra la falta de agua y los derrames cloacales: “La situación es dramática. Con el concejal Gustavo Cobos denunciamos incluso que el agua que salía de las canillas era marrón e intomable, y lo probamos con análisis. El Gobierno provincial le dio la espalda a los tucumanos. Por eso este proyecto incluye mecanismos de transparencia: no vamos a poner al lobo a cuidar a las ovejas. Serán los propios ciudadanos quienes puedan controlar qué obras se hacen, quién las ejecuta y cuánto se gasta”.