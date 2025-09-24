Secciones
Política

Sánchez y Canelada piden al Congreso que declare la emergencia hídrica y sanitaria en Tucumán

Buscan que la Nación se sume a intentar resolver el problema de la falta de agua y las cloacas explotadas. Estuvieron acompañados por vecinos que sufren esta situación.

PRENSA SÁNCHEZ-CANELADA PRENSA SÁNCHEZ-CANELADA
Hace 42 Min

Los candidatos de Unidos por Tucumán, Roberto Sánchez y José María Canelada, dieron a conocer el proyecto que el ex intendente de Concepción presentará en la Cámara de Diputados para que se declare la emergencia hídrica y sanitaria en toda la provincia de Tucumán. 

El objetivo -dijeron- es que la Nación y la provincia trabajen juntos para resolver los problemas de falta de agua potable y los desbordes cloacales que afectan a miles de familias tucumanas. En la presentación estuvieron acompañados por vecinos de distintos barrios que conviven a diario con esta crisis.

“El enorme problema que tenemos en Tucumán es evidente y lleva años sin resolverse. Depende del Gobierno provincial, a través de la SAT. Hay barrios donde el agua directamente no llega, y en muchos otros la presión y la calidad son pésimas. Para colmo, vivimos entre cloacas explotadas, con residuos corriendo por las calles. No hay inversión. En Concepción logramos el 100% de cobertura de agua potable y el 99% de cloacas, porque cuando hay decisión política se pueden hacer las obras”, expresó Sánchez.

Por su parte, Canelada recordó que hace ocho años vienen dando pelea contra la falta de agua y los derrames cloacales: “La situación es dramática. Con el concejal Gustavo Cobos denunciamos incluso que el agua que salía de las canillas era marrón e intomable, y lo probamos con análisis. El Gobierno provincial le dio la espalda a los tucumanos. Por eso este proyecto incluye mecanismos de transparencia: no vamos a poner al lobo a cuidar a las ovejas. Serán los propios ciudadanos quienes puedan controlar qué obras se hacen, quién las ejecuta y cuánto se gasta”.

Los testimonios de los vecinos graficaron la gravedad de la crisis. Tomás Enrique Barrionuevo, de barrio Sur, contó que hace cuatro años no tiene agua en su casa y debe subir baldes a su tanque en los techos para poder abastecerse. 

“Tengo tres resoluciones, pero nunca una respuesta. Invito al señor Marcelo Caponio a que venga a ver si lo que digo es mentira”, desafió. En tanto, Rosa Ponce, del barrio Blas Victorio Conrero, relató que más de 150 familias llevan dos décadas esperando el acceso al agua: “Hemos presentado miles de denuncias que siguen durmiendo sin que tengamos soluciones. No se puede vivir así”.

Temas Roberto SánchezJosé María Canelada
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
1

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
2

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
3

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
4

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
5

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
6

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Más Noticias
Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Comentarios