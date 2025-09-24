Caponio criticó la propuesta de Sánchez de declarar la emergencia hídrica en Tucumán

Marcelo Caponio, presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), salió al cruce de la propuesta del diputado nacional Roberto Sánchez (junto a José María Canelada) de declarar la emergencia hídrica en la provincia. “Yo creo que esos candidatos que solamente aparecen en época de elecciones con proyectos que son sin sentido deberían dedicarse a gestionar fondos para la provincia y a realizar obras en beneficio de los tucumanos”, afirmó a LA GACETA.