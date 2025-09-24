Secciones
Política

Caponio criticó la propuesta de Sánchez de declarar la emergencia hídrica en Tucumán

El presidente de la SAT cuestionó la iniciativa y se refirió a la inversión provincial en infraestructura.

Hace 36 Min

Marcelo Caponio, presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), salió al cruce de la propuesta del diputado nacional Roberto Sánchez (junto a José María Canelada) de declarar la emergencia hídrica en la provincia. “Yo creo que esos candidatos que solamente aparecen en época de elecciones con proyectos que son sin sentido deberían dedicarse a gestionar fondos para la provincia y a realizar obras en beneficio de los tucumanos”, afirmó a LA GACETA.

Caponio destacó que las obras que realiza actualmente la SAT son posibles gracias a los fondos provinciales y propios de la empresa. “Estas obras que venimos haciendo no se habían hecho en la historia de la SAT. Desde que llegó este gobierno, apoyado por candidatos como Sánchez, el financiamiento nacional hacia la SAT desapareció. Incluso eliminaron una repartición clave para todo el país, como Enosa, cuyo objetivo principal era financiar proyectos de agua y cloaca”, explicó.

Sánchez y Canelada piden al Congreso que declare la emergencia hídrica y sanitaria en Tucumán

Sánchez y Canelada piden al Congreso que declare la emergencia hídrica y sanitaria en Tucumán

El dirigente criticó la falta de coherencia de la propuesta de Sánchez con la gestión real. “Es fácil declamar en un papel cuando la gestión hace otras cosas. Lo que necesitamos en la SAT y en Tucumán es inversión en infraestructura, que el gobernador Osvaldo Jaldo está llevando adelante en estos momentos”, concluyó.

Temas Marcelo Caponio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sánchez y Canelada piden al Congreso que declare la emergencia hídrica y sanitaria en Tucumán

Sánchez y Canelada piden al Congreso que declare la emergencia hídrica y sanitaria en Tucumán

Lo más popular
¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?
1

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia
2

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres
3

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano
4

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km
5

Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar
6

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Más Noticias
Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Suspendieron al comisionado de El Cercado que atropelló y mató a una ciclista

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Conmoción en el mundo del motociclismo: falleció un joven piloto de enduro tucumano

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Federico Pelli cuestionó el aumento de policías en Tucumán y criticó la política de seguridad del oficialismo

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

Macabro hallazgo: encontraron dos cuerpos en una casa ligada a la desaparición de tres mujeres

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

La familia del joven velado por error en Villa Carmela pudo darle el último adiós en su hogar

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Atraparon en Santiago del Estero al acosador de una joven de Tafí Viejo

Comentarios