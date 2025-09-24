Caponio criticó la propuesta de Sánchez de declarar la emergencia hídrica en Tucumán

Marcelo Caponio, presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), salió al cruce de la propuesta del diputado nacional Roberto Sánchez (junto a José María Canelada) de declarar la emergencia hídrica en la provincia. “Yo creo que esos candidatos que solamente aparecen en época de elecciones con proyectos que son sin sentido deberían dedicarse a gestionar fondos para la provincia y a realizar obras en beneficio de los tucumanos”, afirmó a LA GACETA.
Caponio destacó que las obras que realiza actualmente la SAT son posibles gracias a los fondos provinciales y propios de la empresa. “Estas obras que venimos haciendo no se habían hecho en la historia de la SAT. Desde que llegó este gobierno, apoyado por candidatos como Sánchez, el financiamiento nacional hacia la SAT desapareció. Incluso eliminaron una repartición clave para todo el país, como Enosa, cuyo objetivo principal era financiar proyectos de agua y cloaca”, explicó.
El dirigente criticó la falta de coherencia de la propuesta de Sánchez con la gestión real. “Es fácil declamar en un papel cuando la gestión hace otras cosas. Lo que necesitamos en la SAT y en Tucumán es inversión en infraestructura, que el gobernador Osvaldo Jaldo está llevando adelante en estos momentos”, concluyó.