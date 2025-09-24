Un medicamento común puede acabar con el cáncer de colon, según un nuevo estudio

El cáncer de colon no solo es una enfermedad letal si no se logra detener en las primeras etapas sino que también es una afección que puede regresar. Luego del tratamiento, si el dolor o la hinchazón persiste, puede que el cáncer haya regresado. Pero un medicamento de uso común puede reducir estas posibilidades.
De acuerdo con un reciente estudio del Instituto Karolinska y el Hospital Universitario Karolinska en Suecia, una dosis baja de aspirina cada día puede reducir significativamente las probabilidades de que el cáncer de colon y recto regrese en casos particulares.
Los sorprendentes hallazgos
El ensayo clínico de los investigadores suecos involucró a 626 personas con cáncer de colon o recto en estadios uno a tres y que además presentaban mutaciones genéticas específicas en los tumores cancerosos. De acuerdo con estudios previos, estas mutaciones, específicamente en la vía de señalización PIK3, podían ser atacadas por la aspirina. Sin embargo esta fue la primera vez en que esa hipótesis era probada en una investigación de esa magnitud.
Los participantes que recibieron aspirina a diario tuvieron hasta un 55 % menos de probabilidades de que el cáncer volviera en un plazo de tres años, en comparación con quienes tomaron placebos. En el grupo de aspirina, la probabilidad de que el cáncer reapareciera en los tres años del estudio fue del 7,7 %. En el grupo de placebo , la probabilidad fue significativamente mayor con un 14,1 % al 16,8 %, dependiendo del tipo de mutación.
¿Cómo puede la aspirina prevenir el cáncer de colon?
"La aspirina es un medicamento fácilmente disponible en todo el mundo y extremadamente económico en comparación con muchos medicamentos modernos contra el cáncer, lo cual es muy positivo", afirma la cirujana del Instituto Karolinska, Anna Martling.
Basándose en este ensayo y en investigaciones anteriores, los científicos sospechan que la aspirina combate el cáncer de tres maneras: reduce la inflamación, restringe el crecimiento tumoral y limita la función de las plaquetas (células sanguíneas) que las células cancerosas pueden usar como escudo a medida que se propagan los tumores, citaron desde Science Alert. También se cree que la aspirina puede interrumpir la vía de señalización PIK3, que, según se hipotetiza, favorece el crecimiento de los tumores cancerosos.
Investigaciones futuras podrían ayudar a determinar exactamente por qué la aspirina parece reducir el riesgo de que el cáncer colorrectal regrese.