Un medicamento común puede acabar con el cáncer de colon, según un nuevo estudio

Los participantes que recibieron aspirina a diario tuvieron hasta un 55 % menos de probabilidades de que el cáncer volviera en un plazo de tres años, en comparación con quienes tomaron placebos. En el grupo de aspirina, la probabilidad de que el cáncer reapareciera en los tres años del estudio fue del 7,7 %. En el grupo de placebo , la probabilidad fue significativamente mayor con un 14,1 % al 16,8 %, dependiendo del tipo de mutación.