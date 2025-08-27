¿Cocinar con freidora de aire puede causar cáncer? Esto dicen los expertos

Por qué se habla de riesgo

El principal motivo de preocupación es la acrilamida, una sustancia química que se forma al cocinar alimentos ricos en almidón, como papas o pan, a altas temperaturas (más de 120 °C). Este compuesto aparece a través de la reacción de Maillard, responsable del color dorado y sabor característico de los alimentos.