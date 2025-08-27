Secciones
¿Cocinar con freidora de aire puede causar cáncer? Esto dicen los expertos

Las freidoras de aire se volvieron muy populares, pero algunos estudios generan dudas sobre su seguridad. Expertos explican qué es la acrilamida, cómo se forma y cómo cocinar con air fryer de manera segura sin riesgos para la salud.

Hace 2 Hs

Las freidoras de aire, o air fryer, se convirtió en un electrodoméstico muy popular por su capacidad de cocinar alimentos crujientes con menos aceite. Sin embargo, en los últimos años surgieron dudas sobre su seguridad y la posible relación con el cáncer.

Por qué se habla de riesgo

El principal motivo de preocupación es la acrilamida, una sustancia química que se forma al cocinar alimentos ricos en almidón, como papas o pan, a altas temperaturas (más de 120 °C). Este compuesto aparece a través de la reacción de Maillard, responsable del color dorado y sabor característico de los alimentos.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica la acrilamida como un “posible carcinógeno” para humanos, basándose en estudios en animales. Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas concluyentes de que cause cáncer en los niveles habituales de exposición en humanos.

¿Producen más acrilamida las freidoras de aire que otros métodos?

No necesariamente. Estudios muestran que las air fryer pueden generar menos acrilamida que la fritura tradicional en aceite, pero más que otros métodos como hervir o cocinar al vapor. El nivel depende del tipo de alimento, la temperatura y el tiempo de cocción.

Recomendaciones para reducir riesgos:

No cocinar a temperaturas superiores a 180 °C.

Evitar que los alimentos se doren en exceso.

Remojar las papas en agua antes de cocinarlas, lo que puede reducir la formación de acrilamida hasta un 40 %.

No recalentar alimentos fritos varias veces.

Seguridad del electrodoméstico

No hay evidencia científica que demuestre que usar una air fryer cause cáncer. Como con cualquier método de cocción, es clave controlar la temperatura y mantener una dieta equilibrada para reducir la exposición a sustancias potencialmente dañinas.

La Academia Española de Nutrición y Dietética advierte sobre posibles sustancias en las bandejas de cocción y recomienda informarse sobre los materiales de cada fabricante. Lo ideal es evitar freidoras que contengan:

Ácido perfluorooctanoico (PFOA)

Bisfenol A (BPA)

Coberturas de Teflon

