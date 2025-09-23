Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

El mandatario hizo pública su postura en Casa de Gobierno y llamó a recurrir a la Justicia frente a este tipo de ataques. "Repudio totalmente los agravios hacia la doctora Chahla. Creo que nadie es merecedor, ocupe el cargo que ocupe, a ser sometido permanentemente a agravios, mucho más cuando son de tipo personal”, dijo y agregó: “Hoy las elecciones son la posibilidad que nos da la democracia de que podamos elegir y ser elegidos. ¿Por qué se va a agraviar gratuitamente a una persona? Son cosas que no se entienden, pero sí hay que repudiarlas y denunciarlas en la Justicia”.