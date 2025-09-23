Secciones
Política

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

"Hay que animarse a denunciar", dijo el gobernador.

Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia
Hace 47 Min

El gobernador Osvaldo Jaldo expresó su solidaridad con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, luego de los agravios que recibió en redes sociales en el marco de la campaña electoral. 

El mandatario hizo pública su postura en Casa de Gobierno y llamó a recurrir a la Justicia frente a este tipo de ataques. "Repudio totalmente los agravios hacia la doctora Chahla. Creo que nadie es merecedor, ocupe el cargo que ocupe, a ser sometido permanentemente a agravios, mucho más cuando son de tipo personal”, dijo y agregó: “Hoy las elecciones son la posibilidad que nos da la democracia de que podamos elegir y ser elegidos. ¿Por qué se va a agraviar gratuitamente a una persona? Son cosas que no se entienden, pero sí hay que repudiarlas y denunciarlas en la Justicia”.

Jaldo extendió su planteo a toda la ciudadanía: “No se puede agraviar gratuitamente, no solo a un intendente, a un gobernador o a un legislador; tampoco a un ciudadano común. Para eso está la Justicia y hay que denunciar”.

En ese marco, recordó experiencias propias de amenazas y hostigamientos: “A mí me amenazaron de muerte. Yo denuncié porque quien tiene que poner en orden las cosas es la Justicia. También denuncié cuando me robaron la línea del celular o hicieron importaciones a mi nombre. Hay que animarse a denunciar”.

Finalmente, ratificó su apoyo a la intendenta capitalina. “Me solidarizo con Rossana; que ponga la denuncia. Pongamos las cosas en orden de una vez por todas, y que se sepa quiénes son, a quiénes responden o qué intenciones tienen. Eso lo va a determinar el Poder Judicial de la provincia”, concluyó.

Temas Osvaldo JaldoRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo gestionó en Buenos Aires recursos para obras de infraestructura en Tucumán

Jaldo gestionó en Buenos Aires recursos para obras de infraestructura en Tucumán

Federico Pelli le respondió a Jaldo: “Ser conocido no es una virtud, usted es conocido y altamente rechazado”

Federico Pelli le respondió a Jaldo: “Ser conocido no es una virtud, usted es conocido y altamente rechazado”

La Cámara Nacional Electoral rechazó el planteo de la oposición y Jaldo será candidato

La Cámara Nacional Electoral rechazó el planteo de la oposición y Jaldo será candidato

El Gobierno provincial reforzó la Tarjeta Alimentar, que llega a $50.000

El Gobierno provincial reforzó la Tarjeta Alimentar, que llega a $50.000

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedó marginada del orden del día

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedó marginada del orden del día

Lo más popular
El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse
1

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos
2

Las fuerzas del cielo atienden en Estados Unidos

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes
3

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico
4

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Suenan las alarmas por los barrabravas
5

Suenan las alarmas por los barrabravas

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo
6

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Más Noticias
El impacto de la eliminación de las retenciones será bajo en el campo tucumano

El impacto de la eliminación de las retenciones será bajo en el campo tucumano

El crimen de Federico Toledo: Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse

El crimen de Federico Toledo: "Santiago Budini no volvió para ayudar, sino para burlarse"

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

Jaldo tomará licencia al frente del Poder Ejecutivo: las razones y los antecedentes

El Gobierno provincial reforzó la Tarjeta Alimentar, que llega a $50.000

El Gobierno provincial reforzó la Tarjeta Alimentar, que llega a $50.000

Plaza barrio Las Américas: Chahla ponderó la importancia de los espacios comunes

Plaza barrio Las Américas: Chahla ponderó la importancia de los espacios comunes

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Trump denunció que el paracetamol podría provocar autismo

Milei celebró el apoyo incondicional del Tesoro de EEUU a su plan económico

Milei celebró el "apoyo incondicional" del Tesoro de EEUU a su plan económico

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Comentarios