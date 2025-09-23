Jaldo se solidarizó con Rossana Chahla y pidió denunciar los agravios en la Justicia

El gobernador Osvaldo Jaldo expresó su solidaridad con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, luego de los agravios que recibió en redes sociales en el marco de la campaña electoral.
El mandatario hizo pública su postura en Casa de Gobierno y llamó a recurrir a la Justicia frente a este tipo de ataques. "Repudio totalmente los agravios hacia la doctora Chahla. Creo que nadie es merecedor, ocupe el cargo que ocupe, a ser sometido permanentemente a agravios, mucho más cuando son de tipo personal”, dijo y agregó: “Hoy las elecciones son la posibilidad que nos da la democracia de que podamos elegir y ser elegidos. ¿Por qué se va a agraviar gratuitamente a una persona? Son cosas que no se entienden, pero sí hay que repudiarlas y denunciarlas en la Justicia”.
Jaldo extendió su planteo a toda la ciudadanía: “No se puede agraviar gratuitamente, no solo a un intendente, a un gobernador o a un legislador; tampoco a un ciudadano común. Para eso está la Justicia y hay que denunciar”.
En ese marco, recordó experiencias propias de amenazas y hostigamientos: “A mí me amenazaron de muerte. Yo denuncié porque quien tiene que poner en orden las cosas es la Justicia. También denuncié cuando me robaron la línea del celular o hicieron importaciones a mi nombre. Hay que animarse a denunciar”.
Finalmente, ratificó su apoyo a la intendenta capitalina. “Me solidarizo con Rossana; que ponga la denuncia. Pongamos las cosas en orden de una vez por todas, y que se sepa quiénes son, a quiénes responden o qué intenciones tienen. Eso lo va a determinar el Poder Judicial de la provincia”, concluyó.