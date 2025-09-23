Secciones
El dólar mayorista cae a $1.350 y opera por debajo del nivel previo a las elecciones

Los mercados se mantienen atentos a los posibles resultados de la reunión en Nueva York entre Javier Milei y Donald Trump.

Hace 1 Hs

El dólar mayorista, tipo de cambio de referencia para el mercado y utilizado en las liquidaciones de agroexportadores, registró una caída hasta los $1.350. Este descenso se produce tras dos anuncios clave: la reducción de retenciones al sector agropecuario y la anticipación de un posible acuerdo con Estados Unidos que podría fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).

Los mercados se mantienen atentos a los posibles resultados de la reunión en Nueva York entre Javier Milei y Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Existe interés en si surgirán anuncios relacionados con un potencial apoyo financiero de Estados Unidos al gobierno argentino.

Los contratos de dólar futuro muestran bajas de hasta el 6%, lo que refleja las expectativas del mercado de un tipo de cambio mayorista de $1.340 para finales de septiembre y de $1.455 para diciembre, superando el límite superior de la banda cambiaria establecida.

En el Banco Nación (BNA), el dólar se cotiza a $1.325 para la venta y $1.375 para la compra.

Los tipos de cambio financieros también experimentan descensos significativos: el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) cae hasta un 4,2%, alcanzando los $1.367,29, mientras que el CCL (Contado con Liquidación) disminuye un 4,4%, situándose en $1.377,77.

Como resultado, el dólar mayorista opera actualmente $15 por debajo del nivel previo a las elecciones y casi un 10% por debajo del techo de la banda cambiaria, incluso por debajo del nivel de ventas del Tesoro antes de las elecciones.

