El dólar mayorista cae a $1.350 y opera por debajo del nivel previo a las elecciones

El dólar mayorista, tipo de cambio de referencia para el mercado y utilizado en las liquidaciones de agroexportadores, registró una caída hasta los $1.350. Este descenso se produce tras dos anuncios clave: la reducción de retenciones al sector agropecuario y la anticipación de un posible acuerdo con Estados Unidos que podría fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).