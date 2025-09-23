Dólar "blue" y oficial en vivo: a cuánto cotiza este martes 23 de septiembre de 2025

Lo que anticipa el dólar cripto
El dólar cripto se desplomaba más de 6% y anticipaba lo que podría repetirse en el mercado cambiario.
¿Qué podría pasar en los próximos días?
La lectura del mercado es que esta situación se mantendrá calma en el corto plazo, y todo dependerá de los acuerdos concretos que se firmen con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Un respaldo que ayuda
"Creo que, yendo a un escenario optimista, para nosotros queda en evidencia que el tema es netamente político. Hay un respaldo contundente del gobierno americano y del FMI, que se manifestó hoy en las cotizaciones. Nosotros confiamos que esto se da vuelta. Este es el principio, el apoyo es muy fuerte y contundente", dijo Juan Diedrichs, analista de Capital Markets, a iProfesional.