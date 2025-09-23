Dólar "blue" y oficial en vivo: a cuánto cotiza este martes 23 de septiembre de 2025

Lo que tenés que saber

El dólar oficial se desplomó $85 en el segmento minorista y cerró a $1.430 en el Banco Nación (BNA) luego de que el Gobierno recibiera el respaldo del Tesoro de Estados Unidos y confirmara que vuelven las retenciones cero para los granos y carnes hasta el 31 de octubre.

Entre los paralelos, el dólar blue se retrocedió $45 a $1.475 para la venta, mientras que el MEP se hundió 8% a $1.427,51 y la brecha contra el mayorista es de 1,4%.