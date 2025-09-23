Secciones
Dólar "blue" y oficial en vivo: a cuánto cotiza este martes 23 de septiembre de 2025

Le reacción de la divisa estadounidense después de las medidas del gobierno de Javier Milei.

Hace 1 Hs
08:55 hs

Lo que anticipa el dólar cripto

El dólar cripto se desplomaba más de 6% y anticipaba lo que podría repetirse en el mercado cambiario.

07:57 hs

¿Qué podría pasar en los próximos días?

La lectura del mercado es que esta situación se mantendrá calma en el corto plazo, y todo dependerá de los acuerdos concretos que se firmen con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

07:56 hs

Un respaldo que ayuda

"Creo que, yendo a un escenario optimista, para nosotros queda en evidencia que el tema es netamente político. Hay un respaldo contundente del gobierno americano y del FMI, que se manifestó hoy en las cotizaciones. Nosotros confiamos que esto se da vuelta. Este es el principio, el apoyo es muy fuerte y contundente", dijo Juan Diedrichs, analista de Capital Markets, a iProfesional.

Lo que tenés que saber

El dólar oficial se desplomó $85 en el segmento minorista y cerró a $1.430 en el Banco Nación (BNA) luego de que el Gobierno recibiera el respaldo del Tesoro de Estados Unidos y confirmara que vuelven las retenciones cero para los granos y carnes hasta el 31 de octubre.

Entre los paralelos, el dólar blue se retrocedió $45 a $1.475 para la venta, mientras que el MEP se hundió 8% a $1.427,51 y la brecha contra el mayorista es de 1,4%.

