El colesterol es la primera causa de muerte mundial

El colesterol alto es la primera causa de muerte a nivel global, generando más muertes que el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Se estima que unas 18 millones de personas fallecen por año por causas cardiovasculares y este número está en aumento, estimándose casi 24 millones de muertes para el año 2030. Si bien se trata de una problemática multifactorial, hay robusta evidencia que demuestra el rol causal del colesterol LDL en la enfermedad cardiovascular.