El colesterol es la primera causa de muerte mundial
El colesterol alto es la primera causa de muerte a nivel global, generando más muertes que el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Se estima que unas 18 millones de personas fallecen por año por causas cardiovasculares y este número está en aumento, estimándose casi 24 millones de muertes para el año 2030. Si bien se trata de una problemática multifactorial, hay robusta evidencia que demuestra el rol causal del colesterol LDL en la enfermedad cardiovascular.

“El acumulo de colesterol en la pared de las arterias produce placas de aterosclerosis . Debido a que esa acumulación es silenciosa, el riesgo de sufrir un evento cardiovascular aumenta y muchas veces no es detectado hasta que ocurre un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular”, detalló Walter Masson, médico cardiólogo y presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos.

Colesterol: seis mitos peligrosos que podrían estar dañando tu salud

“Hoy sabemos que no solo es importante alcanzar los objetivos de colesterol LDL recomendados, sino hacerlo lo antes posible. Como el colesterol alto no suele causar síntomas hasta que aparece un problema cardiovascular, una persona puede pasar muchos años con valores elevados sin darse cuenta”, advirtió el doctor.

Salud en primavera: las alergias no se curan, pero sí se pueden controlar

