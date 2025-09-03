La mala higiene bucal puede aumentar el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca

Las bases de esta relación no fueron resueltas aún, sin embargo algunas hipótesis resaltan que el cepillado frecuente de los dientes reduce las bacterias en la bipelícula subgingival (bacterias que viven en el bolsillo entre los dientes y las encías), evitando así la translocación al torrente sanguíneo. Mientras que investigaciones previas habían destacado que las bacterias desarrolladas en la boca pueden trasladarse a la sangre, lo que pronto puede causar inflamación en el cuerpo, vinculado a las afecciones ya mencionadas como la fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca.