Secciones
SociedadSalud

La mala higiene bucal puede aumentar el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca

Aunque estos sistemas parecen inconexos, la predisposición a padecer problemas cardíacos aumentan con la mala higiene bucal

Nuestra salud bucal puede afectar a nuestro corazón. Nuestra salud bucal puede afectar a nuestro corazón.
Hace 4 Hs

Encontrar una relación entre la salud de los dientes y la del corazón puede ser un tanto borroso, ya sea porque forman parte de distintos sistemas o incluso por su disposición alejada en nuestro organismo. Sin embargo, el cuidado dispuesto a nuestra limpieza bucal puede tener significativas influencias en la salud de nuestro corazón.

Los mejores ejercicios para cuidar el corazón a los 60, 70 y 80 años según un cardiólogo de Harvard

Los mejores ejercicios para cuidar el corazón a los 60, 70 y 80 años según un cardiólogo de Harvard

De acuerdo a un estudio publicado en el 'European Journal of Preventive Cardiology', nuestra salud bucal puede determinar también la salud de nuestro sistema cardíaco. Este estudio incluyó a 161.286 participantes tanto sin antecedentes de fibrilación auricular como de insuficiencia cardíaca. En el mismo se buscó resolver la influencia de la higiene bucal en el bienestar cardíaco.

La mala higiene bucal puede predisponer a enfermedades cardíacas

Los participantes del estudio debieron atravesar exámenes médicos de rutina entre 2003 y 2004. En ellos se recopilaron datos como altura, peso, pruebas de laboratorio, enfermedades, estilo de vida, salud bucal y comportamientos de higiene bucal. Luego se realizó un seguimiento de los voluntarios por un promedio de 10, 5 años.

¿Cuál es la relación entre la salud bucal y la salud cardíaca? ¿Cuál es la relación entre la salud bucal y la salud cardíaca?

La evaluación sucedida durante este último período aportó hallazgos sorprendentes sobre la conexión entre la salud bucal y cardíaca. De esta población, 4.911 participantes desarrollaron fibrilación auricular, mientras que 7.971 de ellos insuficiencia cardíaca, lo que corresponde a un 3% y 4,9%. Mientras que en la evaluación de los hábitos de higiene bucal se destacó que las personas que se cepillaban los dientes tres o más veces en el día presentanban un riesgo 10% menor de padecer fibrilación auricular y un 12% menos de insuficiencia cardíaca.

Las bases de esta relación no fueron resueltas aún, sin embargo algunas hipótesis resaltan que el cepillado frecuente de los dientes reduce las bacterias en la bipelícula subgingival (bacterias que viven en el bolsillo entre los dientes y las encías), evitando así la translocación al torrente sanguíneo. Mientras que investigaciones previas habían destacado que las bacterias desarrolladas en la boca pueden trasladarse a la sangre, lo que pronto puede causar inflamación en el cuerpo, vinculado a las afecciones ya mencionadas como la fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El problema cardíaco que puede aumentar el riesgo de padecer demencia

El problema cardíaco que puede aumentar el riesgo de padecer demencia

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

Exagerar lo que sentís puede enfermarte, según asegura una psicóloga española

Exagerar lo que sentís puede enfermarte, según asegura una psicóloga española

Cuál es el impensado hábito diario que ayuda a mejorar la memoria y a cuidar el cerebro

Cuál es el impensado hábito diario que ayuda a mejorar la memoria y a cuidar el cerebro

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
3

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
4

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Los platos rotos del freno en la economía
5

Los platos rotos del freno en la economía

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre
6

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

Más Noticias
Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Comentarios